乃木坂46の副キャプテン・菅原咲月が語る決意表明！「乃木坂こそすべて」

12月27日発売の『B.L.T.2026年2月号』（東京ニュース通信社刊）の表紙カットが公開された。

■表紙には、力強い眼差しが印象的なカットを採用

今号の表紙と巻頭グラビアには乃木坂46から5期生の菅原咲月が登場。表紙には、真正面からこちらを見据える力強い眼差しが印象的なカットが選ばれた。白い背景、白い衣装という削ぎ落とされた世界観のなかで、菅原の内に秘めた意志と覚悟が、静かに、しかし確かに浮かび上がる一枚となっている。

また、約1万字に及ぶインタビューも敢行。昨年12月に副キャプテンに任命され、グループを支える立場になった心境、そしてこの1年の出来事などを振り返るとともに、乃木坂46への想いを、熱のこもった言葉で語っている。

表紙に掲げられた“決意表明”という言葉は、決して誇張ではない、今の菅原咲月が抱く覚悟と信念、そのすべてを写し取った号となった。

そして、乃木坂46 6期生連載企画『グラビア向上委員会～gravure a la mode～』には長嶋凛桜が3回目に登場「泡沫」をテーマに儚くも美しい瞬間を捉えた。

泡が弾ける炭酸水を覗き込むカットや、刹那的に差し込む木漏れ日に包まれた一瞬など、今この瞬間にしか切り取れない、儚くも美しい表情を収めている。

今号には他に、僕が見たかった青空、CBCテレビ・友廣南実アナウンサーも登場。津田塾大学数学科卒でクイズ番組にも多く出演する“才女グラドル”塩見きら、HKT48の石井彩音の水着グラビアも掲載される。また、AKB48の連載第6回目には奥本カイリが登場する。

PHOTO BY HIROKAZU ※メイン写真

■書籍情報

2025.12.27 ON SALE

『B.L.T.2026年2月号』

■【画像】別冊付録の菅原咲月（乃木坂46） 両面超ビッグポスター

■【画像】誌面からの先行カット

乃木坂46・長嶋凛桜

PHOTO BY IROKAZU

乃木坂46・長嶋凛桜

PHOTO BY IROKAZU

僕が見たかった青空

PHOTO BY 細居幸次郎

CBCテレビ・友廣南実アナ

PHOTO BY ImaTatsu

CBCテレビ・友廣南実アナ

PHOTO BY ImaTatsu

塩見きら

PHOTO BY 後野順也

AKB48奥本カイリ

PHOTO BY 上村透生

AKB48奥本カイリ

PHOTO BY 上村透生