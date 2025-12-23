10月、長岡市に住む70代女性に警察官や検事をかたる電話があり、現金合わせて2960万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。



被害にあったのは、長岡市に住む70代の女性です。警察によりますと、10月上旬ごろから検事や警察官を語る人物から電話があり「あなた名義のクレジットカードで被害が出ている」「重要容疑者として調べている」などと言われました。その後、女性はメッセージアプリで連絡を取るよう指示され、「資産状況を調べないといけない」などとしてネット銀行などの口座を開設させられました。



女性は、10月17日～27日までの間に3回にわたり現金あわせて2960万円を振り込んだということです。家族が異変に気づき被害が判明しました。警察は、警察官や検事がSNSで連絡を取ることはないとして、捜査や金銭の話が出た場合は詐欺を疑い警察に相談するよう呼びかけています。