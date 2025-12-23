能登半島を襲った大地震から2年を迎える2026年1月1日、日本テレビは午後3時10分〜午後4時30分「news every.特別版」として、能登半島の復旧・復興の現在地と、いつ起きるか分からない災害への備えをお伝えする特別番組「NNN news every.特別版 能登半島地震から2年」を放送。「news every.」の鈴江奈々キャスター、森圭介キャスター、「news zero」の藤井貴彦キャスターが、能登半島の被災地から生中継でお伝えします。

さらに、2026年にNNNが取り組む「いのちを守るプロジェクト」がこの特番からスタートします。「あす大災害、だとしたら？」をメインコンセプトに、災害と隣り合わせで生きるなか、視聴者の皆様に本当に必要な「備え」を考えてもらい、災害が起きたときに役立つコンテンツを創出していきます。

【「おばあ」と大学生…能登の未来へ奮闘】

人口流出が加速する珠洲市。2025年2月、復興が進まぬ街に移住したのは大学生の北村優人さん（22）。きっかけは発災直後に参加したボランティア。厳しい避難生活の中でも、笑顔を絶やさず、もてなそうとしてくれる能登の人々の温かさや強さに心を動かされたのです。

移住後、仮設住宅の「おばあ」と交流を深めるなか、北村さんにある“気づき”が。手作りの漬物、ぬくぬくの手作り帽子…ひとりひとり“ワザ”を持つ「おばあ」は“宝”だ。そのワザを活用し、「能登の人も若者もワクワクしながら暮らし続ける場所にしたい！」と珠洲で起業。能登の未来を輝かせる若者の奮闘を追いました。

【能登に通い続けたからこそ分かる…復興のいま】

2年前の地震発生直後から能登半島を取材している藤井キャスター。実は「news zero」の出演がない金曜日は月に一度、石川県や能登半島を訪ね、町や暮らし、なりわいの再生を見つめ続けてきました。

今回、取材したのは東京から飛行機でわずか1時間、のと里山空港に隣接する復興拠点「NOTOMORI」。ここには、被災した飲食店6店が集まる仮設のフードコートがあります。地元の方や、能登を訪れた方をもてなす旬の味を紹介します。

そして、能登のシンボルともいえる「輪島塗」。創業約200年の老舗漆器店がことし新しくギャラリーをオープンさせました。先頭に立つのは34歳の若き代表。伝統を守りながら新たな発想で取り組む、復興の姿をお伝えします。

【NNNいのちを守るプロジェクト「あす大災害、だとしたら？」】

能登半島地震から2年、東日本大震災から15年、熊本地震から10年となる2026年。日本テレビ系NNNは防災・減災について考える「いのちを守るプロジェクト」をスタートします。「あす大災害、だとしたら？」をメインコンセプトに、地震や津波、大雨、土砂災害、猛暑など様々な自然災害から1人でも多くの命を守るために、今から備えて欲しいことを伝えていきます。

プロジェクトのスタートとなる元日の「NNN news every.特別版 能登半島地震から2年」では、能登半島で被災された皆さんに、「あの日の教訓」をうかがいました。厳冬の北陸を襲った震度7の揺れと、長期の断水を乗り越えるために何が必要だったのか？一人ひとりの言葉は、生きのびるヒントにあふれていました。

【鈴江奈々 （news every.） キャスター コメント】

高齢化率が約5割の奥能登を、地震と豪雨、2つの災害が襲い深い爪痕が今も残ったまま。

そこに新たな暮らしの拠点、生業の拠点を再建するには様々な課題が山積しています。

「仮設で1人で過ごしている時間は寂しい」

「地域からみんな離れてしまった。ここにいたいけれど、どうして暮らしていけるかな」

そんな声が聞かれました。

新たな1年、能登のみなさんが希望をもって復興を進められるよう後押しができたら。

そんな思いで能登から中継します。

【森圭介 （news every.） キャスター コメント】

発災の瞬間を東京でお伝えしたあの日から、2年が経ちます。

その後、豪雨に見舞われたときや、震災から1年の節目にも能登に足を運びました。

訪れるたびに感じるのは、日常が少しずつ戻りつつある一方で、度重なる災害に心が折れそうだと語る、地元の皆さんの声です。

それでも人々は、支え合いながら、ふるさとを立て直そうと歩みを止めていません。

春を待つ能登に芽吹く、今と未来をお伝えします。

【藤井貴彦 （news zero） キャスター コメント】

能登半島地震から丸２年。震災前の当たり前の日々はまだ戻っていません。

被害を受けた住宅は各地で公費解体が進み更地となりましたが、その後は手付かずで使われていない土地も増えています。

そんな中、この現状にも揺るがず、強い信念で震災を乗り越えようとしている人達がいます。

能登の強さとしなやかさ。今回私は、震災前より大きく羽ばたこうとしている輪島塗のお店を取材しました。

職人の作業場は仮設のトレーラーハウスでした。