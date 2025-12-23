2026年1月6日（火）スタート 豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）。

原作はフレックスコミックスで累計80万部突破の人気漫画。おにぎり屋の女子高生・白瀬小春（豊嶋花） × 恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中柔太朗）。突然のプロポーズから始まる猪突猛進！愛されラブコメディー！

主題歌は、Sakurashimeji「恋春日和」に決定！

さらに本日、ドラマ劇中のシーンを盛り込み、主題歌「恋春日和」に乗せた本編映像を解禁！恋愛経験ゼロのピュアなふたり 小春と黒崎が紡ぐ、ポップで甘くて思わず笑顔になる映像となっている。

URL：https://youtu.be/AmpE6QAV9Qc

映像は、TVer番組ページ、日テレドラマ公式YouTubeチャンネル、ドラマ公式X、ドラマ公式ホームページ等で視聴が可能。

◆ピュアなラブストーリーに寄り添うナンバー「恋春日和」

今回、誰かのそばで鳴り続ける音楽を奏でるSakurashimejiが、物語に合わせ、優しく寄り添う「そよ風」のように、力強く背中を押す「追い風」のように、青春の恋を綴った「恋春日和」を書き下ろし。ピュアなラブストーリーに寄り添うナンバーとなっており、本日解禁の主題歌入り本編映像も透明感のある仕上がりになっている。

◆田中雅功 コメント

『黒崎さんの一途な愛がとまらない』の主題歌を担当します、Sakurashimeji田中雅功です。

このような機会をいただき、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。

小春さんと黒崎さんの、少し歪だけどピュアな関係や様々なやり取り。なんだか遠い昔に置いてきたような感情を、僕はこのドラマを通じて取り戻すのかなぁなんて考えながら作りました。

2人の出会いと、それからの未来を、この歌で精一杯彩ることができたらな、と思っています。

◆郄田彪我 コメント

この度、ドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』の主題歌を書かせていただけたことをとても嬉しく思います！

今回の楽曲「恋春日和」を制作するにあたり、まず原作を読ませていただきました。

黒崎さんの不器用な恋愛模様や素直になれない小春さんの心情などを追っていくにつれてどんどんと引き込まれていき、気づけば朝。そのくらい情熱的で目が離せないストーリーを曲で表現できたらと思い制作していきました。

作中で黒崎さんが「何回も何回も」小春さんに思いを伝えるけど上手くいかない不器用さとそれでもアタックし続ける心の強さを、ゼンマイを巻かれたら動き続けるブリキのおもちゃに例えて楽曲にしています。ぜひドラマと共に、この楽曲を聴いてください。

◆白瀬小春（しらせ こはる）役 豊嶋花 コメント

Sakurashimejiさんの主題歌はお二人の明るくてフレッシュな歌声が、小春ちゃんと黒崎さんにピッタリだと思いました！片思い中の方にも、初恋の甘酸っぱさを思い出したい方にも、ぜひ何回も聴いていただきたいです！

◆黒崎絢人（くろさき あやと）役 山中柔太朗 コメント

僕が主演を務める作品の主題歌を友達に書き下ろしていただけたこと、本当に幸せです。

この作品を深く理解し、2人で丁寧に歌詞を書いてくれたんだろうなと思うと、嬉しさと、早くライブで恋春日和を聴きたいという想いで溢れています。

がくさんの2Bの歌い方が好きです。ひょうがさんの2サビの終わりかけのパートの歌い方が最高です。

おふたりの音楽は、交わされる真っ直ぐな眼差しがこの曲をより彩っている気がします。僕にとって今もこの先も本当に大切な曲です。

◆Sakurashimeji アーティスト情報

スターダストプロモーションに所属する田中雅功と郄田彪我の2人で2014年に結成したギターデュオ。等身大の楽曲を歌い続け、同世代を中心に共感を呼んでいる。2026年2月15日にはLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて『Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」〜Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ！〜』の開催が決定しており、チケットはすでに完売している。

田中雅功（たなかがく）2002年1月24日生まれ A型 / 東京出身 / 23歳

自分でも小説を書くほど、読書が好き。（noteやプリ小説で連載中）2021年、2022年と開催し演劇とライブが組み合わさった新感覚エンターテインメント「春しめじのお花し」では台本も自ら執筆している。

郄田彪我（たかだ ひょうが）2001年10月23日生まれA型 / 東京出身 / 24歳

アコギ以外にもウクレレや三線などの演奏もこなす。ボカロが好き。趣味はスニーカー集め。

俳優活動もしており、NHK連続ドラマ「おかえりモネ」に出演、更には第７２回NHK紅白歌合戦のスペシャル企画にも出演した。

※楽曲情報

「恋春日和」（SDR）

2026年1月7日（水）Digital Release

◆番組概要

日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト

1月6日（火）スタート 毎週火曜 24時24分〜24時54分放送 （全12話予定）

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

出演：

豊嶋花 山中柔太朗（M!LK）

大西利空 竹森千人 西山蓮都 佐藤大空

石川恋 稲葉友

原作：岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）

脚本：齊藤よう 乾なつみ

演出：川崎僚 平井淳史 森美春

音楽：はらかなこ

主題歌：Sakurashimeji『恋春日和』（SDR）

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘 岩倉達哉

プロデューサー：伊藤裕史 大西結衣 熊谷喜一

共同プロデューサー：礒田佳菜恵 今川広樹

協力プロデューサー：吉川恵美子

制作協力：S・D・P ヘッドクォーター AX-ON

製作著作：日本テレビ

