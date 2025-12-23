のん＆藤井聡太竜王・名人、初対談が実現 互いの印象を語る「神聖な空気をまとっている」「素晴らしい演技」
俳優・アーティストののん、藤井聡太竜王・名人が23日、都内で行われたABEMA将棋チャンネル『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』囲み取材に登場した。
【写真】カワイイ！扇子を手に微笑むのん＆藤井聡太
同番組は、のんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』と、将棋チャンネルの特別対局として27日午前10時よりABEMAにて無料配信される。
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。今年9月より配信されている。
今回初の対談が実現し、のんは「（竜王・名人が）お話しされているときの言葉の流れがすごく美しい方だなと思っていたんですが、今回お会いして対談させていただくと、より美しさやその空気感を肌で感じられました。すごく神聖な空気をまとっていて、（藤井竜王・名人の）世界をちょっと覗かせていただいたような気持ちです」と印象を明かした。
一方、藤井竜王・名人は、『MISS KING / ミス・キング』でのんが演じた役について「少し怖い印象もあった」というが、「実際にお会いすると本当にすごく柔らかい雰囲気の方だと感じました。また役作りのお話なども伺うこともできて、その努力があったからこそ素晴らしい演技ができるんだなと実感しました」と絶賛していた。
