¡Ú¹Åç¶¥ÎØ¡¡G3¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡Û¾¾±ºÍª»Î¤¬V¡¡¥±¥¬¤Ç¶ì¤·¤ó¤À1Ç¯¡¡ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê
¡¡¹Åç¶¥ÎØ¤Î³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë¡×·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾±ºÍª»Î¡Ê35¡á¹Åç¡Ë¤¬º£·î¤Îº´À¤ÊÝ°ÊÍè¡¢24ÅÙÌÜ¤ÎG3Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¹ÅçµÇ°¤Ï2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤ÎV¡£2Ãå¤ÏÄ®ÅÄÂÀ²æ¤ÇÃÏ¸µ¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£3Ãå¤ÏÀ¶¿åÍµÍ§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹ÅçËÜ¾ì¤Ç¤ÎµÇ°³«ºÅ¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾±º¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¸¤Éú¡½À¶¿åÍµ¡½Ä®ÅÄ¡½¾¾±º¡½ÂçÀî¡½À±Ìî¡½¾®Àî¡½»³¸ý·ý¡½¾¾Ã«¤Ç¼þ²ó¡£»Ä¤ê2¼þ¤Ç¸¤Éú¤¬»³¸ý·ý¤òÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¡£6ÈÖ¼ê¤Ë²¼¤²¤¿Ä®ÅÄ¤¬ÂÇ¾â¥«¥Þ¥·¤Ç¸¤Éú¤òÃ¡¤¯¡£Ä®ÅÄ¤¬Ã¯¤Ë¤â·þ¤é¤»¤º¡¢¾¾±º¤¬º¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏËÍ¤Î¥ß¥¹¡£Ä®ÅÄ·¯¤Î¥«¥«¥ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹Åç¤ÎÃ¯¤«¤«¤éÍ¥¾¡¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï7·î¤«¤éSÈÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¼Ö¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¡£G1¤Ç°ìÅÙ¤â·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥±¥¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉÎÏÉÔÂ¤ÇÁá¤¯Ìá¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íî¼Ö¤·¤¿¤Î¤âµ»½ÑÉÔÂ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÁö¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡23Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¤¬º£Ç¯ºÇ½ªÀï¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÏºÆ¤ÓÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
¡¡¡þ¾¾±º¡¡Íª»Î¡Ê¤Þ¤Ä¤¦¤é¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£98´ü¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï10Ç¯7·î¡£ÄÌ»»1354Àï394¾¡¡£¼ç¤ÊÍ¥¾¡¤ÏGP1V¡¢G1¤Ï3V¡¢G2¤¬5V¡¢G3¤Ïº£²ó¤¬24ÅÙÌÜ¤ÎV¡£1¥á¡¼¥È¥ë68¡¢77¥¥í¡£·ì±Õ·¿O¡£