『ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ハサウェイ・ノアの過去と現在を紡ぐPV「The Life of Hathaway Noa」公開
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（2026年1月30日公開）のの主人公ハサウェイ・ノアの過去と現在を紡ぐPV「The Life of Hathaway Noa」がガンダムチャンネルで公開となった。
【動画】『ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ハサウェイ・ノアの過去と現在を紡ぐPV「The Life of Hathaway Noa」
映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の主人公ハサウェイ・ノアは、アムロ・レイやシャア・アズナブルというガンダムシリーズを象徴するキャラクターたちの理念に影響を受け、葛藤しながらも自らの信念を貫こうとする稀有な存在として描かれている。
今回公開されたPVは、ハサウェイの生い立ちから現在までを紡ぐ映像。1979年放送の『機動戦士ガンダム』で運命的に出会うブライト・ノアとミライ・ヤシマの長男として誕生し、1985年『機動戦士Zガンダム』で初登場。そして1988年公開『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』で価値観を大きく変える出来事を経験し、物語は2021年公開『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』へと受け継がれていく。第1章ではギギ・アンダルシアとの出会いが描かれ、最新作『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ではその出会いがハサウェイの運命を大きく変えていく。
なぜ戦うのか。何を守ろうとしているのか。そしてその選択は正義なのか、それとも罪なのか。動乱の宇宙世紀に生まれ、激動の時代を駆け抜けた君の名は。
