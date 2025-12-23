ACEesÉâ½êÈôµ®¡õºî´ÖÎ¶ÅÍ¡õ¿¼ÅÄÎµÀ¸¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù»²Àï¡¡1000Ëü±ß³ÍÆÀÌÜ»Ø¤·8»þ´ÖÂÑµ×¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆî¸¶À¶Î´¤Ètimelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬½é¥¿¥Ã¥°MC¤òÁÈ¤ß¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×Éü³è¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬ÍèÇ¯1·î12Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢¡Ø·ÝÇ½¿Í31Ì¾vs½ÐÀîºÇ¶¯ÁÜº÷Ââ¡¡8»þ´ÖÂÑµ×¥¬¥Á¥ó¥³¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡ÁºÇ¸å¤Þ¤Ç±£¤ìÀÚ¤ì¤¿¤é1000Ëü±ß¡Á¡Ù¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¡¢ACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¡¢ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1000Ëü±ß³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼
¡¡1995Ç¯10·î¤«¤é2000Ç¯3·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¡¢01Ç¯1·î¤Ë¤ÏÉü³è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨21.7¡ó¤òµÏ¿¡Ê¢¨¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¡´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤·¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬Éü³è¡£º£²ó¤Ï½¾Íè¤Î10ÇÜ¤È¤Ê¤ë¾Þ¶â1000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ»²Àï¡£Ê¿À®¤ÎÆüËÜ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿·ã¥à¥ºÌ¾Êª´ë²è¡ÖÅÅÎ®¥¤¥é¥¤¥éËÀ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î4Âç´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡·²ÇÏ¤Î±î¥öµþ²¹Àô¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø8»þ´ÖÂÑµ×¥¬¥Á¥ó¥³¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¡£Ä®Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤«¤éÀä¹¥¤Î±£¤ì¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ´¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤¿¤é¾Þ¶â1000Ëü±ß¤¬¤â¤é¤¨¤ëËÜ¶¥µ»¤Ï¡¢Æ¬Ç¾Àï¤ÈÌ¿·ü¤±¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀï¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¹âÊö¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´ë²è¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁÔÀä¶¥µ»¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç»²Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡¦·Ý¿Í¡¦¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤É¡¢ÁíÀª31¿Í¤ÎÍ¦¼Ô¤¿¤Á¡£ËêÌîÃÒ¾Ï¡¢»å°æ²ÅÃË¡¢Ë¥ÎÅç¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¡¢ACEes¤ÎÉâ½ê¡õºî´Ö¡õ¿¼ÅÄ¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢Ý¯ºä46¤ÎÂç±àÎè¡õ¸þ°æ½ãÍÕ¡õ¼é²°ÎïÆà¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Ë¡¢µÜ²¼ÁðÆå¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤é¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±î¥öµþ²¹Àô¤Ë½¸·ë¤·¡¢¡Ö1000Ëü±ß³ÍÆÀ¤ò·ü¤±¤¿°ìÀ¤°ìÂå¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë1000Ëü±ß¤ò³Í¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊËêÌî¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥Á¤ÇÎ×¤à¥í¥±¤Ï½é¤á¤Æ¡£1000Ëü±ß¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÉâ½ê¡Ë¤Ê¤É¡¢À¼¹â¤é¤«¤Ë¶¥µ»¥¯¥ê¥¢¤òÀÀ¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¡£
¡¡ÂÎ¤¬±ø¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤È¤ï¤ºÂ¦¹Â¤ä²°º¬Î¢¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¿È¤ò±£¤¹¼Ô¡¢µ´¤Î¿´Íý¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¡¢Â¾¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æµ´¤ò³ÉÍð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºöÎ¬¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«»ö±£¤ìÀÚ¤ê¡¢1000Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤«¤¿¤ä¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉ¤¦µ´¤Ï¡ÄÂâÄ¹¡¦½ÐÀîÅ¯Ï¯¡õÉûÂâÄ¹¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤¬Î¨¤¤¤ëºÇ¶¯ÁÜº÷Ââ¡£¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ªÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ë¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë1000Ëü±ß¤ò³Í¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤!!¡×¡Ê½ÐÀî¡Ë¡¢¡Ö²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìµ¤¹ç½½Ê¬¡¢´î¡¹¤È¤·¤ÆÁÜº÷¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤òÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡Ë¡¢ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¡¢Æ£ËÜÉÒ»Ë¡ÊFUJIWARA¡Ë¡¢½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¤¬Á´ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÅÁÀâ¤Î·º»ö¤¿¤Á¤ä¥Ú¥Ã¥ÈÃµÄå¡¢¼«±Ò´±¡¢ÆüËÜ¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤Ê¤É¡¢³Æ³¦¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò¼¡¡¹¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¢£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ê¥¹¥È¡Ê¢¨¥¼¥Ã¥±¥óÈÖ¹æ½ç¡Ë
±ÝËÜ½ß¡ÊÀÄ¿§1¹æ¡Ë¡¢²¾²°¤½¤¦¤á¤ó¡ÊÀÄ¿§1¹æ¡Ë¡¢¥«¥ß¥à¥é¡ÊÀÄ¿§1¹æ¡Ë¡¢ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¢»å°æ²ÅÃË¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡ÊACEes¡Ë¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡ÊACEes¡Ë¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¡Êµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ë¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Êµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ë¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¡¢Âç±àÎè¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¸þ°æ½ãÍÕ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¼é²°ÎïÆà¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¾®µÜ¹À¿®¡Ê»°»ÍÏº¡Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢Éð°æÁÔ¡¢Ë¥ÎÅç¡¢ÀÄ»³¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¡Ê¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡Ë¡¢¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¡¢ÁðÆå¹Ò´ð¡ÊµÜ²¼ÁðÆå¡Ë¡¢µÜ²¼·ó»ËÂë¡ÊµÜ²¼ÁðÆå¡Ë¡¢Â¼»³µ±À±¡¢ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¡¢¤æ¤¤Ý¤è¡¢¥ï¥¿¥ê119
¢£ºÇ¶¯ÁÜº÷Ââ¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È
ÂâÄ¹¡§½ÐÀîÅ¯Ï¯
ÉûÂâÄ¹¡§·àÃÄ¤Ò¤È¤ê
AÈÉ¡§ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÀ®»°¡Ê·º»ö¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¿¸µºë¶Ì¸©·ÙÁÜººÂè°ì²Ý·º»ö¡Ë¡¢½©»³Çî¹¯¡ÊÈÈºáÉ¾ÏÀ²È¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¿¸µÆÁÅç¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý·ÙÉô¡¡¥ê¡¼¥¼¥ó¥È·º»ö¡Ë
BÈÉ¡§ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÃµÄå
CÈÉ¡§Æ£ËÜÉÒ»Ë¡ÊFUJIWARA¡Ë¡¢¼«±ÒÂâ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼
DÈÉ¡§½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¶¨²ñ²ñ°÷
¢£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ¥³¥á¥ó¥È
¢§ËêÌîÃÒ¾Ï
ÀäÂÐ¤Ë1000Ëü±ß¤ò³Í¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤È¤¤âÁê¼ê¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤âÇØÃæ¤ò¼è¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤Æ1000Ëü±ß¤ò³Í¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢§Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë
¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥Á¤ÇÎ×¤à¥í¥±¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤ì¾ì½ê¤Ï150ÅÀ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£1000Ëü±ß¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡ÊACEes¡Ë
¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ1000Ëü±ß¤ò·ü¤±¤¿Ä©Àï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈVFX±ÇÁü¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Îµ¡ºà¤À¤È½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢¹âÀÇ½¤Êµ¡ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§¿¼ÅÄÎµÀ¸¡ÊACEes¡Ë
¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ÈÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¾éÃÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥Á¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¾Þ¶â¤¬³Í¤ì¤¿¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¤ä°áÁõ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡ª¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
