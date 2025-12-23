女優ののん（32）が23日、都内で行われた藤井聡太6冠（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将＝との特別対局「のんvs藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談」の囲み取材に出席。来年の目標を語った。

2025年9月29日より配信のABEMAオリジナルドラマ「MISS KING / ミス・キング」（Netflixで世界同時配信）で主演。天才棋士の父に奪われた人生を才能と意志の強さで取り戻しながら、初の女性棋士を目指す主人公・国見飛鳥を演じた。

作品にちなみ、今年を表す“駒”を聞かれ「飛車」と回答。女優にモデル、海外でも活動。後ろを振り向かず、目標に向かって突き進んだ1年を表現した。

来年の目標を聞かれ「記者の皆さんの前で言うのは凄く緊張するんですけど…」と前置きしながらも、“初段獲得”を堂々宣言。将棋の初段を獲得している、同作共演の俳優・藤木直人の名を上げ「藤木さんが凄くうらやましくて、いいなと思っているので、私もどうにかこうにか修行して初段が取れたら良いなと思っています」と夢を語った。

同番組は27日10時より無料配信される。