¶ÛÇ÷¤Î½Ö´Ö¡Ö²¼¤¬¤ì¡ª²¼¤¬¤ì¡ª¡×¿¼Ìë¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç²ÐºÒ¡Ä40ÂåÃËÀÈÂÁ÷¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·¡¡²Ð¸µ¤Ï¡Ö¼òÅ¹¤ÎÎäÂ¢¸Ë¡×¡¡Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è
Ì¤ÌÀ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±ê¡£
²ÐºÒÈ¯À¸Ä¾¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤Î¡Ö²¼¤¬¤ì¡ª²¼¤¬¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿²»À¼¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÅìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤ÎÃæ±ä¾¦Å¹³¹¡£
23Æü¸áÁ°0»þ²á¤®¡¢¡Ö²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ö²Ð¤¬Á°¤ÎÊý¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤°ÈòÆñ¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²Ð¤Ï¼þÊÕ¤Î·úÊª¤Ê¤É5Åï¤ò¾Æ¤¡¢¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç±ì¤òµÛ¤Ã¤¿40Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ìë¤¬ÌÀ¤±¤¿¸½¾ì¤«¤é¤Ï²Ð¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤¬¤ì¤¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Î¾å¤ò¸«¤ë¤È¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ç¤ËÆüËÜ¼ò¤ò°·¤¦¼òÅ¹¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸Ä¾¸å¤ËÅ¹¤Î¿Í¤«¤é¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¾ÃËÉ¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¡£Ï³ÅÅ¤«¥Í¥º¥ß¤¬¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¸¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¾®·¿ÎäÂ¢¸Ë¤«¤éº£²ó¤Î²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£