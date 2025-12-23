ÃæÃ«½á¿Í¡¡º£²ó¤Î¡ÈÆùÂÎ¡É¤¬ÍèÇ¯5·î¤Î°æ¾å¾°ÌïÀï¤Ë±Æ¶Á¤«¡Ä¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Ü¥¯¥µ¡¼¡ÖÅ¬Àµ¤Ë¶á¤Å¤¯¡×
¡¡ÆüËÜ¡¢OPBFÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¸µ²¦¼Ô¤Ç¡¢Wake¡¡Rise¡¡BOXING¡¡FITNESS²ñÄ¹¤ÎÏÂµ¤¿µ¸ã»á¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÏÂÝæ¿µ¸ã¤Î¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£Á°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¾µé½éÀï¤Î³Ú¤·¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤ÇWBCÆ±µé10°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡¢20¾¡18KO¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬ÍèÇ¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÀ¤µª¤Î°ìÀïÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£ÏÂµ¤»á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ÎÀÖ°æ¾ÍÉ§²ñÄ¹¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°æ¾å¾°ÌïÀï¤¬ÊªÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤â´Þ¤á¡¢²¼ÇÏÉ¾¤Ï¾°Ìï¤¬¾å²ó¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ð¥ó¥¿¥àµé»þÂå¤ÎÃæÃ«¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ½ÁÛ¤À¡£
¡¡ÀÖ°æ»á¤Ï¡Ö²¶¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥Ñ¥ï¡¼¤âÁ´Éô¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾µé¸å¤ÎÃæÃ«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤â¡ÖÌµÍý¤Ë¾å¤²¤Æ¡ÊÎÏ¤Ï¡ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¡ÊÃæÃ«¤Ï¡ËÅ¬Àµ¤Î³¬µé¤Ë¡Ê¶á¤Å¤¤¤Æ¡Ë¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡ÈÂÎ¡É¤À¡£
¡¡ÀÖ°æ»á¤Ï¡ÖÅöÆü¤ÎÂÎ¤¬¤Í¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤¿¤È¤¤â¤â¤ÎÀ¨¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£º£²ó¤É¤ó¤ÊÂÎ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÆùÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÃæÃ«¤ÎÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÆ°¤¼¡Âè¤Ç¤Ï¾°ÌïÀï¤ÎÍ½ÁÛ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¼«ÂÎ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÀÖ°æ»á¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆÃæÃ«Áª¼ê¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÈ×¤ËKO¾¡¤Á¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÏÂµ¤»á¤Ï¡Ö½øÈ×¤ËKO¤«¤Ê¡£Áá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤Æ¼¡¡Ê¾°ÌïÀï¡Ë¤ËÈ÷¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£