高木豊、村上宗隆のホワイトソックス入団に抱いた懸念「弱いチームというのは…」
元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で22日に公開された動画に出演。村上宗隆のホワイトソックス入団に抱いた懸念について語った。
村上宗隆
○近年は低迷するホワイトソックス
22日、ホワイトソックスとの契約が発表された村上。かつては高津臣吾氏や井口資仁氏らが所属したことでも知られるチームだが、近年は低迷。昨年はメジャー史上ワーストの121敗で借金80を喫するなど、立て直しが急務となっている。
そうしたチームへの入団となったことについて、高木氏は「メジャーって勝つことに対して非常に貪欲だしね。闘争心をあらわにしてくるし」とした一方、「弱いチームというのは、やっぱモチベーション的にね。非常に低い戦いを(している)」「最初はモチベーションが高くても、諦めが早かったりだとか」とコメント。
それゆえに「そういうチームの雰囲気に巻き込まれないように、ちょっと頑張ってほしいなっていうふうには思うよね」と、弱いチームならではの環境に引きずられないことが重要だと強調した。
ただし、球団の復活の余地にも触れ、「たしか井口の時は強くて」と、ワールドシリーズを制した2005年頃の強さを回想。「強かった時期もあるチームだけにね。球団も強くしようと思っての補強だと思うしね」とフロントの意思を推し量ったうえで、村上には「2年間、精いっぱい頑張ってほしい」と期待を寄せていた。
【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は300万回を超える再生数を記録している。
