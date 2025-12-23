¥³¥¹¥È¥³¡ÈºÆÈÎÅ¹¡É¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä¾Á°¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¡Èó²ñ°÷¤Ç¤âÇã¤¤Êª²ÄÇ½¡Ä³ä¹â¤Ç¤â¡Ö¶á¤µ¡×¡Ö¾®Ê¬¤±¡×¾å¼ê¤Ë»È¤¤Ê¬¤±
¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤¢¤¹24Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡£³¹¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä¾Á°¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Î¤¿¤áÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç°Â¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Î¿Íµ¤ÎÌÈÎÅ¹¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¡ÈºÆÈÎÅ¹¡É¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Östockmart¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ë¸·Áª¤·¤¿ÁíºÚ¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥±¡¼¥¤Ê¤ÉÌó700ÅÀ¤Î¥³¥¹¥È¥³¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
stockmart¹Êó¡¦¹õÅÄ³¨Èþ¤µ¤ó¡§
ËèÆü¥³¥¹¥È¥³¤Ë»ÅÆþ¤ì¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÅ¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¾®¤µ¤¯¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³¥¹¥È¥³¤Ï¡Ë²·Çä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¾®Çä¤ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¾æÉ×¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÜÁ°¤Îº£¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¤ä¥±¡¼¥¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÆÈÎÅ¹¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¾®Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥³¥¹¥È¥³¤Ï¥«¡¼¥É¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤ÏÂçÍÆÎÌ¤Î¾¦ÉÊ¤ò°Â¤¯Çã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿ôÀé±ß¤ÎÇ¯²ñÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÆÈÎÅ¹¤Ç¤Ï²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë¡¢¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤¤¤±¤ë»þ¤Ë¥Á¡¼¥º¤È¤«¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¨¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤éÆîÂçÂô¡ÊÂ¿Ëà¶ÁÒ¸ËÅ¹¡Ë¤Ï±ó¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´ó¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë´ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¦¤È¡£¤¿¤Þ¤Ë¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸å¤Ç¤ï¡¼¤Ã¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ëÌ£¤Ï¾®Ê¬¤±¤À¤È¡Ø¼¡¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Æ¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¶á¤µ¤È¾®Ê¬¤±¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢36¸ÄÆþ¤ê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥Ç¥£¥Ê¡¼¥í¡¼¥ë¡×¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢4¸ÄÆþ¤ê¤ä9¸ÄÆþ¤ê¤Ê¤É¾®Ê¬¤±¤µ¤ì¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¤â4Ê¬¤Î1¤ä8Ê¬¤Î1¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÌ¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÇã¤¤Êª¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾®Ê¬¤±¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍÆ´ïÂå¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï³ä¹â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
stockmart¹Êó¡¦¹õÅÄ³¨Èþ¤µ¤ó¡§
¥³¥¹¥È¥³¤ÎÃÍÃÊ¤è¤ê¤Ï³ä¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾®Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¼ïÎà¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡£
ÂçÍÆÎÌ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥³¥¹¥È¥³¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏºÆÈÎÅ¹¤È¡¢¾å¼ê¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£