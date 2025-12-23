¡ÈÁÀ¤ï¤ì¤ëSUV¼Ö¡ÉÂ¿È¯¤¹¤ëÀàÅð»ö·ï¡¡ÀÐÀî¤âÅðÆñ¤¬ÇÜÁý¡¡¥«ー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥×¥í¤ËÊ¹¤¯ËÉÈÈÂÐºö
Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°¹ñ»ºSUV¼Ö¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀàÅð»ö·ï¡£º£·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉÙ»³¤Ç¤Ï°ìÈÕ¤Ë3Âæ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤ÈÂÐºö¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëSUV¼Ö¡£
¤·¤«¤·¡¢º£·î¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÕ¤Ç3Âæ¤Î¹âµéSUV¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÅðÆñ»ö·ï¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤È¤·Á´¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÅðÆñ¤Î¤¦¤Á¡¢Âæ¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¿Íµ¤¼Ö¼ï¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ä¥Ï¥ê¥¢ー¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹ñ»º¹âµéSUV¼Ö¤¬É¸Åª¤Ë¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤âµîÇ¯¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÅðÆñÈï³²¤¬È¯À¸¤·¡¢3³ä¶á¤¯¤¬SUV¼Ö¤òÁÀ¤Ã¤¿ÈÈ¹Ô¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¸ý¤ÇÅð¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Î¥«ー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Å¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
SOUND CREATEKANAZAWA¡¦Ê¡ÅÄ Í¦À¸ ÂåÉ½¡§
¡ÖCAN¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤Î³°¤«¤éÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëCAN¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡´ï¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Ê¤é¸°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬³Ý¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢CAN¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¤Ç¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¸°¤Î¿®¹æ¤òºî¤ê½Ð¤·¤ÆÅð¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¡¢¤ï¤º¤«½½¿ôÊ¬¤Î´Ö¤ËÅð¤ßµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶áÇ¯ÃíÊ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºöµ¡´ï¡£
CAN¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¤Ë¤è¤ë¿¯Æþ¤òËÉ¤°ÁõÃÖ¤«¤é¡¢¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡£
¡Ö¤´¼«Âð¤Ç¥»¥ó¥µー¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢ËÉÈÈÁõÃÖ¤Ä¤±¤¿¤«¤é°ÂÁ´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¼êÁ°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅð¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¡×
¼«Ê¬¤Î°¦¼Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä
ËÉÈÈÂÐºö¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£