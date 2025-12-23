¡Úµ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Ûà¤ª»Ô¤ÎÊýáÍÚ»³Í¼µ®¤¬£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸½ÌòÉüµ¢¡££µºÐ¤Ë¤Ê¤ë°¦Ì¼¤ÎÀ¼¤Ë¡Ä
¡¡µ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æ¶¡Ö¤ª¥È¥¯¤Ë£Ð£Ì£Á£Ù¡ª¡¡¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕ¡×¤Ï£²£´¡Á£²£¶Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£Áµé£±¡¦£²ÈÉÀï¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¤Î£³ËÜÎ©¤Æ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££²£³Æü¤ÏÁ°¸¡ºî¶È¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼èºà¥¾¡¼¥ó¤Ë²û¤«¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡µ×Î±ÊÆ¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÍÚ»³Í¼µ®¡ÊµìÀ«ÇßÅÄ¡¢£³£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£²£°£±£¹Ç¯£¹·î¾¾¸Í°ÊÍè¡¢£¶Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥ó¥¯¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ê¡°æ»ÙÉô¤Î£±£°£¸´üÀ¸¤È¤·¤Æ£²£°£±£µÇ¯£··îË¶¶¶¥ÎØ¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ£²£°£±£¶Ç¯£±£°·î¾¾¸Í¤Ç¤ÏÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯£¶·î¤ËÊ¡²¬»ÙÉô¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¸å¤Ë·ëº§¡££²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë½Ð»º¡¢°é»ù¤Ç¥ì¡¼¥¹¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£´ü¡Ê£²£°£²£µÇ¯¸å´ü¡Ë¤¬£³´üÌÜ¤ÎÂå¼ÕÂÐ¾Ý¡£µ¬Äê¤Î¶¥ÁöËÜ¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¼¤á¤ë¤³¤È¤â¡Ë¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤±¤¸¤á¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡×¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò·è°Õ¤·¤¿¡££µºÐ¤Ë¤Ê¤ë°¦Ì¼¤Î¡Ö¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¥Þ¥Þ¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡£³¤«·îÁ°¤«¤éÎý½¬¤òºÆ³«¡£Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£ÌÈµöÇ§Äê¤Î»î¸³¤âÌµ»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÉüµ¢¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡££²£³Æü¤ÎÁ°¸¡ºî¶È¤ÏÎ±¼é¤Î´Ö¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Õ¤¿ÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²¿¤È¤«¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¡£
¡¡Ìó£±£°Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¡¢¥é¥¹¥È£³Áö¤Ë¡ÖÎÏ¤Î¸Â¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿º£¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤½¤À¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ëº£³«ºÅ¡£¥Þ¥Þ¤¬Ì¼¤È£²ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ë»ê¶Ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£