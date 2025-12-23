【ゴディバ新作】バレンタイン限定「生ショコラ ショコリキサー」登場 - 濃厚カカオ×生チョコの贅沢仕立て
ゴディバ ジャパンは2026年1月9日から、バレンタインシーズンに向けて、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「生ショコラ ショコリキサー」、「生ショコラ ホットショコリキサー」を全国のショコリキサー取扱店にて数量・期間限定販売する。
「生ショコラ ショコリキサー」(レギュラー270ml 830円、ラージ350ml 940円)、「生ショコラ ホットショコリキサー」(レギュラー220ml 730円)
「生ショコラ ショコリキサー」(レギュラー270ml 830円、ラージ350ml 940円)および「生ショコラ ホットショコリキサー」(レギュラー220ml 730円)は、ホイップクリームと生チョコソース、そしてバレンタインにちなんだ赤いハートのチョコレートをトッピングした一品。
生チョコソースを2.6%使用しており、深みのあるカカオの香りと濃厚なコクを楽しめる。
商品イメージ
同商品は全国のショコリキサー取扱店にて、数量・期間限定で販売する。なお、イートイン利用の場合は10%消費税の価格となる。
