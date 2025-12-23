Conton Candy、TVアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌に新曲「Rookies」決定
Conton Candyが、2026年1月24日深夜より放送されるTVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌に新曲「Rookies」が起用されたことを発表した。
本作は、フィギュアスケートを舞台に、「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司が、数々の壁にぶつかりながらも、ひたむきに夢を追い続ける姿を描いた物語。第2期では、新たなライバルたちの登場により、それぞれが切磋琢磨しながら自身の夢へと向かって歩みを進めていくストーリーが展開される。
新曲「Rookies」は、“ロックバンド”として、挫折や悲しみを乗り越えながら歩んできた自身の経験を作品のストーリーと重ね合わせ、本作のために楽曲を書き下ろしたという。なお本楽曲は、2026年1月25日に配信リリースとなる。
■紬衣（Vo, G）
今回書き下ろさせていただいた「Rookies」という楽曲は、憧れを自分のものにしていく覚悟と、がむしゃらに夢を追い続けるキラキラとした姿を描いた楽曲です。この1曲を通して、あと少し踏ん張るきっかけを届けられたら嬉しいです。私のように、そして、主人公・いのりちゃんのように。幼少期の憧れを胸に、今夢の渦中にいるあなたへ。
■楓華（B, Cho）
心から大好きな『メダリスト』。いのりちゃんと司先生の、諦めずに自分を信じ抜く力と熱量に涙が止まらず、まるで奇跡の連続のような物語からずっとパワーを貰い続けていました。そんなスケートリンクで強くなり続けるいのりちゃんや、切磋琢磨する仲間たちを思い浮かべながら、儚くも芯の強い楽曲を制作しました。自分自身、これまでで一番納得のいくベースラインを弾けた気がします。物語とともに、あなたの心にも残る曲になりますように！
■彩楓（Dr, Cho）
「自分にはなにもできない」と思っていたいのりちゃんが、大好きなスケートを通して氷の上で過去の自分に打ち勝っていく姿。そして、ばらばらになりそうだった気持ちをスケート靴の紐を結ぶように一つにまとめ、リンクへと導いた司先生。二人のタッグにいつも心が温まり、気づけば『メダリスト』の虜になっていました。そんな中、主題歌のお話をいただいたときは、嬉しくて仕方がありませんでした。過去の弱い自分、挑戦したくてもできなかったこと、言い出せなかったこと。スケートが大好きで、勝ちたいという気持ちは、頑張っているみんなが同じなんだということ。頑張っているすべての人へ。悲しみも、苦しみも、つらさも――なにもかもを包み込んで前に進めますように。そんな願いを込めて、Conton Candyでこの曲を作らせていただきました。たくさんの方に届きますように！
またConton Candyは、2026年5月より全国8カ所8公演のワンマンツアー＜Conton Candy ONEMAN TOUR 2026＞の開催を控えている。
◾️「Rookies」
2026年1月25日（日）配信リリース
※TVアニメ『メダリスト』第2期エンディング主題歌
Pre-Add / Pre-Save：https://contoncandy.lnk.to/Rookies_PAPS
◾️＜Conton Candy ONEMAN TOUR 2026＞
2026年
5月31日（日）北海道・札幌SPiCE
6月6日（土）香川・高松DIME
6月7日（日）福岡・INSA
6月13日（土）宮城・仙台MACANA
6月14日（日）新潟・GOLDEN PIGS BLACK
6月20日（土）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
7月4日（土）大阪・梅田CLUB QUATTRO
7月12日（日） 東京・Zepp Shinjuku
▼ファミリーマート先行受付中
https://eplus.jp/contoncandy/
※〜2026年1月12日（月・祝）23:59
◾️TVアニメ『メダリスト』第2期
2026年1月24日(土)よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始！
▼INTRODUCTION
それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、
「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。
栄光の“メダリスト”を目指すいのりは
名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、
ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。
次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。
新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！
TVアニメ『メダリスト』公式サイト https://medalist-pr.com/
TVアニメ『メダリスト』公式X https://x.com/medalist_PR
TVアニメ『メダリスト』公式YouTube https://www.youtube.com/@medalist_PR
