『IT／イット THE END』出演のジェームズ・ランソンさん死去 46歳
『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』（2019）やドラマ『THE WIRE／ザ・ワイヤー』などに出演する俳優のジェームズ・ランソンさんが、現地時間12月19日、46歳の若さで死去した。米ロサンゼルス郡検視局によると、自死だったものとみられる。
【写真】『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』に出演したジェームズ・ランソンさん
1979年6月2日にメリーランド州ボルチモアで生まれたランソンさんは、2001年に『The American Astronaut（原題）』でデビューを飾り、HBOの大ヒットドラマシリーズ『THE WIRE／ザ・ワイヤー』のチェスター“ジギー”・ソボトカ役で注目を集めた。
以来、テレビと映画を股にかけて様々な作品に出演し、スティーヴン・キング原作の大ヒットホラー映画の完結編『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』では、大人になったエディ役を演じたほか、ショーン・ベイカー監督の『タンジェリン』や『ブラックフォン』シリーズなどに出演。人気シリーズ『LAW ＆ ORDER』や『HAWAII FIVE‐0』、『BOSCH／ボッシュ』、『ポーカーフェイス』などでも活躍した。
ランソンさんの訃報を受け、妻のジェイミー・マクフィーがインスタグラムにて、亡き夫と写る2ショットに添えて追悼メッセージを綴った。「これまで1000回あなたを愛していると言って来たけれど、これからもずっと、愛していると言い続ける。あなたは私に、『もっと君に似ていきたいし、君ももっと僕に似てほしい』と言ったよね。あなたの言う通りだった」。そして、2人の間に生まれた子どもについて触れ、「あなた自身とジャック、ヴァイオレットという、最高の贈り物をありがとう。私たちは永遠よ」と締めくくった。
コメント欄には、『ポーカーフェイス』で共演したナターシャ・リオンほか大勢からランソンさんを偲ぶメッセージが寄せられている。
引用：「ジェイミー・マクフィー」インスタグラム（＠skippermcphee）
