illustration by宇野亞喜良

椎名林檎が、2026年3月11日に発売するニューアルバム『禁じ手』の収録内容を解禁した。

本作は、自作曲封印という “禁じ手” を繰り出し、他アーティスト作品への客演／他プロデューサーとの共作楽曲のみ収録したアルバム。伊澤一葉、ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ（millennium parade）、加藤ミリヤとのコラボレーションによって生まれた既発曲に加え、あらたに向井秀徳、BIGYUKI、三宅純、伊秩弘将との共作も実現した新録6曲を含む全11曲が収録される。

◆ ◆ ◆

◾️コラボレーションアーティスト一覧

三宅純

伊秩弘将

伊澤一葉

BIGYUKI

ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ（millennium parade）

向井秀徳

加藤ミリヤ

◆ ◆ ◆

『禁じ手』CD予約購入者の皆様限定の特典として、椎名林檎2026ツアー＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞のチケット先行を実施。CD予約購入者特典の“お楽しみシリアルナンバー”で、専用ページより申し込むことができる。特典対象店、対象期間などの詳細は椎名林檎アルバム『禁じ手』特設サイトを確認してほしい。

◾️アルバム『禁じ手』 初回限定盤 通常盤 2026年3月11日（水）発売

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al ▼商品形態

○初回限定盤 UPCH-29502 \3,960（税込）

・ケース付きハードカバー・ブック仕様

○通常盤 UPCH-20716 \3,300（税込） ▼CD購入者 先着特典

・ステッカー

※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。

※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。 ▼コラボレーション・アーティスト

加藤ミリヤ ▼特典：椎名林檎ホールツアー2026＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞お楽しみシリアルナンバー

店舗：2025年12月8日（月）12：00〜 2026年1月18日（日）※各店舗営業終了時迄

オンラインショップ：2025年12月8日（月）12：00 〜

※オンラインショップの予約期間終了日はショップによって異なります。 チケット先行申込受付期間：2026年1月14日（水）12：00 〜 2026年1月20日（火）23：59

URL：https://pia.jp/v/sr-tour26al/

お申込みに関するお問合せ：pia_info@linkst.jp

◾️＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞ 2026年

3月17日（火）18:00 19:00 大阪 ザ・シンフォニーホール

3月18日（水）18:00 19:00 大阪 ザ・シンフォニーホール

3月24日（火）18:00 19:00 広島 呉信⽤⾦庫ホール

3月25日（水）18:00 19:00 広島 呉信⽤⾦庫ホール

4月1日（水）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

4月2日（木）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

4月9日（木）18:00 19:00 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール

4月10日（金）18:00 19:00 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール

4月18日（土）18:00 19:00 山形 やまぎん県⺠ホール

4月19日（日）17:30 18:30 山形 やまぎん県⺠ホール

4月25日（土）18:00 19:00 兵庫 神⼾国際会館 こくさいホール

4月26日（日）17:30 18:30 兵庫 神⼾国際会館 こくさいホール

4月30日（木）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

5月1日（金）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

5月19日（火）18:00 19:00 静岡 アクトシティ浜松

5月20日（水）18:00 19:00 静岡 アクトシティ浜松

5月27日（水）18:00 19:00 群馬 ⾼崎芸術劇場 詳細：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/