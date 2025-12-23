畑野ひろ子50歳、「JJ」時代から“大好きな仲間”と再会し歓喜
モデルの畑野ひろ子が23日までにインスタグラムを更新。ファッション誌『JJ』（光文社）のモデル仲間との2ショットを披露した。
【写真】“K-1全盛期”美女勢ぞろい！藤原紀香、畑野ひろ子らが笑顔
畑野が「大好きなブレンダと久しぶりに再会できて大興奮！」と投稿したのは複数のオフショット。写真には90年代前半から『JJ』のモデルとして活躍し、現在もモデルとして活動するブレンダと畑野が笑顔で寄り添う様子が収められている。
投稿の中で畑野はブレンダについて「JJモデルだった頃から大好きな人」とコメント。仲睦まじい2ショットにファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
■畑野ひろ子（はたの ひろこ）
1975年11月23日生まれ。埼玉県出身。17歳でファッション誌『JJ』（光文社）のモデルとしてデビュー。90年代末からタレント、女優としても活躍。総合格闘技番組『SRS』（フジテレビ系）の2代目レギュラーMCを務める。2008年8月、プロサッカー選手の鈴木啓太との結婚を公表。2009年と2013年に女児を出産している。
引用：「畑野ひろ子」インスタグラム（@hiroko_hatano_）
