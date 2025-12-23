“即・若見え”には、やっぱコレ！？【40・50代】下ろしてもキマる♡「レイヤーカット」

髪のボリューム感を調整しつつ軽やかに見える動きを加えられる「レイヤーカット」は、若見えを狙う40・50代におすすめのヘアスタイルです。今回は銀座のヘアサロン「MOOD,」の@kaihatsu_tomoyaさんのInstagram投稿から、40・50代が参考にしてほしいレイヤーカットをピックアップ。結べる長さのボブとミディアムヘアで、下ろしてもおしゃれにキマるヘアスタイルをご紹介します。

軽やかな質感でミディアムヘアが新鮮に

@kaihatsu_tomoyaさんが「trend layered」とコメントを添えて紹介しているのは、ランダムに髪を揺らした軽やかなミディアムヘア。段差はそこまでついていないものの、軽やかな質感で、ミディアムヘアを新鮮に見せています。カラーリングは赤みを抑えたベージュ系で、抜け感たっぷり。

ボブヘアもレイヤーカットで魅力アップ

毛先を内巻きにスタイリングしたスタンダードなボブヘアも、レイヤーカットで表面に動きをつけるだけで若々しい印象を目指せそう。顔まわりにもレイヤーカットを入れて、後ろへ流し、印象的な横顔を演出してくれそうです。顔のサイドにボリューム感を出したゆるやかなひし形シルエットにより、小顔に見える効果にも期待できるかも。

大人の魅力 × 若々しいニュアンスでおしゃれに

@kaihatsu_tomoyaさんが紹介しているレイヤーカットは、大人らしい落ち着き感も魅力的。重さのあるシルエットながら、表面の軽やかさにより垢抜けた印象を引き出します。若見えしたいからと言って若い人のヘアスタイルを真似るのではなく、若々しいニュアンスを取り入れつつ、大人の魅力も醸し出す絶妙なバランス感覚がポイントに。

カラーリングで立体感をプラス

長めのレングスでも、レイヤーカットで今っぽさを取り入れてみて。さらに、透明感のあるグレージュカラーが、カットの魅力をより際立たせてくれそうです。白髪が気になっている人は、髪を筋状に明るくするハイライトを取り入れるといいかも。ヘアスタイルを立体的に演出しつつ、白髪を目立たなくしてくれるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里