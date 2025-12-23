日本ゴルフトーナメント振興協会（ＧＴＰＡ）の表彰式が２３日、都内で行われ、男子は下家秀琉（しもけ・すぐる、エレコム）、女子は菅楓華（ニトリ）と荒木優奈（Ｓｋｙ）がルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）を受賞した。

新人賞はツアー初年度から２シーズン以内の選手が対象。２年目の今季、開幕から２試合連続で２位に廃し、９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンで初優勝を飾った菅は「素晴らしい賞をいただき、光栄です。すごく充実した１年になりました」と喜びをにじませた。

今オフは「おいしいものをバクバク食べたい」と願望を明かしたが「１２月はケーキとか甘いものを禁止していて、体重が増えすぎてるの。今年は我慢する年になるのかな」と苦笑い。昨オフから体重を約５キロ増やして６４キロでプレーし、現在は６６キロほどに。「自然と増えるようになってきた。シーズン後半戦も太ってて、体のキレがなくなってきた。６５キロくらいで維持できたらと思う」と笑みを浮かべた。

今年の漢字１文字に「挑」を挙げ、「いろんなことに挑戦し、たくさんの経験をしたい。失敗を恐れずに自分らしく挑戦したいと思っていた」と語った。プロ３年目の来季に向けて「複数回優勝と海外メジャーに挑戦したい」と言葉に力を込めた。

また、特別賞には山下美夢有（花王）、西郷真央（島津製作所）が選ばれた。