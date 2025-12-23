DEEN¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£ºÇ¿·¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¿·¾ðÊó²ò¶Ø¤â
DEEN¤¬¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢2026Ç¯4·î30Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÏDEEN15¼þÇ¯¸ø±é¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë20¼þÇ¯¡¢30¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼Åùº£¤Þ¤Ç¤Ë11²ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê²ñ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËÃÓ¿¹¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¶¾ÇþÅ¹¡ÖSOBA CAFE IKEMORI¡×ÆüËÜÉðÆ»´ÛÅ¹¤¬³«Å¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¶¾ÇþÅ¹¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¤ò´Þ¤à¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ¤Ïº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤âºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØÂç±ã²ñ¾ì¡ÖÈôÅ·¡×¤Ë¤Æ12·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¸ø±é¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤äÂåÉ½¶Ê¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖHappy Smile¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÃÓ¿¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤·µÒÀÊÁ´ÂÎ¤ÇHappy Birthday¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÀ¹¶·¤ÎÃæËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢80Ç¯ÂåJ-ROCK¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤¬ËÜÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢BOØWY¡¢REBECCA¡¢ZIGGY¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡¢COMPLEX¡¢X JAPAN¡¢THE BLUE HEARTS¡¢PERSONZ¤È¤¤¤Ã¤¿80Ç¯Âå¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ð¥ó¥É¤«¤é¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡¢THE ALFEE¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢80Ç¯Âå¤òºÌ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é
ÆüÄø¡§2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¸åÆü²ò¶ØÍ½Äê
◾️¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://erj.lnk.to/CwSNWb
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+T-Shirts+Original Stickers¡¿9,020±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6190¡Á1
¡ú5ÂçÆÃÅµ
¡ARUMANAÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë
¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¹ë²ÚBOX»ÅÍÍ
£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(2¼ï)
¤¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¥Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+Blu-ray¡¿7,920±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6192¡Á3
¡ú3ÂçÆÃÅµ
¡ÆÃÅµBlu-ray¡§2025Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±éÁ´¶Ê´°Á´¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¼ýÏ¿!!!
¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û2CD(BONUS DISCÉÕ)¡¿4,620±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6194¡Á5
¡ú½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ßÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãCD¡ä¡Ê¡¡¡¡¡¡¡ËÆâ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
01.MARIONETTE (BOØWY)
02.¥Õ¥ì¥ó¥º (REBECCA)
03.GLORIA (ZIGGY)
04.Èá¤·¤ß¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (°ÂÁ´ÃÏÂÓ)
05.¥ß¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤ (MISS BRAND-NEW DAY) (¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º)
06.BE MY BABY (COMPLEX)
07.À±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹ (THE ALFEE)
08.ENDLESS RAIN (X JAPAN)
09.ÀÄ¶õ (THE BLUE HEARTS)
10.DEAR FRIENDS (PERSONZ)
¡ãBlu-ray¡ä ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
DEEN LIVE JOY -Break 26 ¡ÁROCK ON!¡Á
2025/03/01 Zepp DiverCity(Tokyo)
EAGLES STRIKE
¼ê¤´¤¿¤¨¤Î¤Ê¤¤°¦
SHE¡ÇS THE QUEEN
¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤
DOOR
CLASH ¡Á¿´¤Î¾×ÆÍ¡Á
KISS¤Î¹ÔÊý
Teenage dream
¾¯Ç¯
Ì´¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë
ROLLING LOVE
love me
Æ·¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç
·¯¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð
²Ì¤Æ¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø
Ì²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾ðÇ®
EXTREME JOURNEY
Family
ROSES
DEEP IN MY SOUL ¡Á¾å³¤¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼ LAST EPISODE¡Á
¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤
YOU ARE MY OASIS
À±¹ß¤ëÌë¡¢¤³¤ÎÀ±¤Ç
¢§ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ / ÆÃÅµÆâÍÆ
DEEN±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
DEEN±þ±çÅ¹¡§https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/deen/shoplist/260121/
Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
Sony Music Shop¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌÅÓÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡ãDEEN LIVE JOY-Break27¡ä
2026
1·î30Æü¡Ê¶â¡ËZepp Fukuoka
³«¾ì 17:30¡¿³«±é 18:30
2·î1Æü¡ÊÆü¡ËZepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î6Æü¡Ê¶â¡ËKT Zepp Yokohama
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:30
2·î8Æü¡ÊÆü¡ËZepp Nagoya
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÀçÂæPIT
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î15Æü¡ÊÆü¡ËZepp Sapporo
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÊõ»³¥Û¡¼¥ë¡Ê¼¯»ùÅç¸©Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
