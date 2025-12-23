¡Ö²Ö¤Î¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¹ç³Êµ§´ê¤ÎÆÃÂç³¨ÇÏ¤¬ÅÐ¾ì¡¡Ã»ºý¤ò¤«¤±¤ÆÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ËÊôÇ¼¡¡Ê¡²¬¶õ¹Á
¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ë23Æü¡¢¹ç³Êµ§´ê¤ÎÆÃÂç³¨ÇÏ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¶õ¹Á¹ñÆâÀþ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ä1.2¥áー¥È¥ë¡¢²£1.8¥áー¥È¥ë¤ÎÆÃÂç³¨ÇÏ¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤ë¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤ÈÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬ËèÇ¯ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ã»ºý¤Ë¹ç³Ê¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò½ñ¤¤¤Æ³¨ÇÏ¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Î¿À¿¦¤Ë¤è¤ë¿À»ö¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ³Ø3Ç¯À¸¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ³Ø3Ç¯À¸
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Éô³èÆ°¤äÊÙ³Ø¡¢À¸ÅÌ²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÎ¾Î©¤·¡¢²Ö¤Î¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ã¯¤Ç¤â´ê¤¤¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤ÎÆÃÂç³¨ÇÏ¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£