（スタジオ）

（伊藤 薫平 キャスター）

4つ切り取った画像がありますが、一つ一つ説明していきます。



まずは一番左上のところから。

事件の2時間以上前、現場周辺を徘徊する不審な3人組の姿が確認されています。この現場の住宅を下見していたようにも見えました。



そして次に…右上です。

別の防犯カメラの映像ですけれども、このように複数の防犯カメラに何度もこの3人組が映っているということになります。





そして今度は左下です。犯行のおよそ1時間前には近くの駐車場で数分間にわたって、このように話し合う姿というのも確認されています。最後に右下です。犯行時間の直前、午前0時54分には被害者の自宅の方から道路の方へ出ていく人物を捉えていました。この7分後、午前1時1分に被害者が警察に110番通報しているということになります。（津川 祥吾 アンカー）棚瀬さん、少しうかがいたいのですが、この不審な3人組の映像が、犯行現場周辺の防犯カメラに映っているんですが、この徘徊している様子の映像を見て、どのようにご覧になりましたか。（元警察庁 警視長 棚瀬 誠 氏）数時間前から被害者宅を中心にぐるぐる回っているという映像に見受けられますので、最初からターゲットはこの被害者宅に決まっていたんだろうと…、言い換えると1000万円、金額がこの自宅にあるということを事前に知っていたものと思われます。（津川 祥吾 アンカー）これだけその防犯カメラに映っているということは、この3人組は分かってなかったということでしょうかね。（元警察庁 警視長 棚瀬 誠 氏）はい、ご指摘のとおり、すごく緊張感のない、よくこれだけ映り込むなと思うぐらいなので、この点からは素人感がすごく感じられます。（津川 祥吾 アンカー）あと、とても気になるのが、おそらく1回、建物の中に入って犯行を行った後だろうなと思われるとき、一度走って建物から出た後ですね、車でもう一度戻ってきています。これは、どのようにご覧になりますか。（元警察庁 警視長 棚瀬 誠 氏）正直、不思議な動作なんですけれども、例えば一つ考えられるのは、もともとターゲットにしていた被害金が1000万じゃなくてですね、例えば2000万だったとすると足りないじゃないか、こういう可能性もありますし、あるいは1000万の被害金があるというご自宅であれば、高額な時計とかですね、他に強取できるものがあるのではないかと。なので2回目、もう1回、何か取ってこいという話になった可能性があると思います。（津川 祥吾 アンカー）今の棚瀬さんのお話ですと、この3人組の他に、例えばリーダーのような人がいて、こうやって犯行を行ってきたという報告を受けて、もう一度行けという指示があったということでしょうか。（元警察庁 警視長 棚瀬 誠 氏）はい、その可能性もあると思います。少なくとも運転手が1人いるような印象がありますので、車の運転手とこの3人…、という関係ではないかなと推察されます。（津川 祥吾 アンカー）あとですね、警察がすぐに来ているんですが、警察が来て逃げているという状況もカメラに映っているんですが、この映像を見てどのようなことを感じますか。（元警察庁 警視長 棚瀬 誠 氏）おそらくこの2回目、踏み込んだタイミングで被害者が通報しているということを知らなかったんだろうとは思うんですけれども、いずれにせよ、2回目、戻ってくるということも含めてですね、警察の手が来る、警察の捜査が来るということが本来分かるはずなので、ここからもやはり素人感が拭えないなと思います。（津川 祥吾 アンカー）なるほど。白井さんいかがですか。（コメンテーター 社会起業家 白井 智子氏）そうですね、この年末の世の中の忙しない空気というのを狙って、こういう犯行というのが増えてくるというのは心配なんですけれども、また、ご近所の方々もまだ犯人が捕まっていないというところで、ご不安かと思うんですけれども、私たちが今すぐ何か気をつけられること、備えられることって…何かありますでしょうか。（元警察庁 警視長 棚瀬 誠 氏）今回の事件に照らすと、まさに年末の現金需要が高まる時期というのもありますけれども、自宅に現金があるですとか、自宅に財産があるということを外部に伝えるようなことというのは気をつけていただければいいんじゃないかなと思います。