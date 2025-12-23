ÂÔµ¡»ùÆ¸²ò¾Ã¤Ø ³ØÆ¸Ìó165Ëü¿ÍÊ¬¤Î¼õ¤±»®À°È÷¤ÎÊý¿Ë 2030Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë
¾®³ØÀ¸¤òÊü²Ý¸å¤ËÍÂ¤«¤ë¡ÖÊü²Ý¸å³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¡×¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ÂÔµ¡»ùÆ¸¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¯ÉÜ¤Ï2030Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ª¤è¤½165Ëü¿ÍÊ¬¤Î¼õ¤±»®¤òÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Êü²Ý¸å³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ùÆ¸¿ô¤Ïº£Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç157Ëü645¿Í¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂÔµ¡»ùÆ¸¤Î¿ô¤ÏµîÇ¯¤è¤ê1356¿Í¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ1Ëü6330¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢2030Ç¯¤´¤í¤Ë³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»ùÆ¸¿ô¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½165Ëü¿ÍÊ¬¤Î¼õ¤±»®¤òÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£