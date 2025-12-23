お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が23日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。歩行中、車に接触されたことを明かす場面があった。

オープニングトークで、向井は「今年も8日、気をつけなきゃいけないなと思うんですけど」としつつ「昨日、赤坂を歩いておりまして。お店とかがいっぱい並んでいるような通りがあって。あそこはもちろん車も通れるようなところで、1車線分ぐらいですかね。で、結構、歩行者が行き交ってるようなところで。で、僕もそこ歩いてたんですよ」と切り出した。

「割と路駐とかも多くて、結構ごちゃっとした感じの通りなんですよ。もちろん僕は、白線の外側ですね、歩行者が歩く道で、車道があってっていう感じで、左側を歩いてたんですね。したら右肩に、ドンっていう衝撃を感じまして。車なんですけど」と歩行中に車に接触されたことを明かした。

これにはアシスタントの「ココリコ」田中直樹も「えーー！」と驚き。「サイドミラーが肩に、ドーンって当たったんですよ」と向井。「確かに狭いんですよ。狭いし、ごちゃっとした道だから、車もそこまで別にスピードは出てないんですよ。だから、別にめちゃくちゃ大ケガっていう感じじゃ全くないです、もちろん。バンみたいな車ですかね。だから車幅もそれなりにある」と状況を説明。「たぶんぶつかったんですよ。“あれ？”と思って。その車がすーっとそのまま進んでいくんで。当たった側のサイドミラーはギュンって曲がってる。“あれだよな”って思って。“あれ、止まるかな、あの車。こういう時ってどうするんだっけ？”って。別にめちゃくちゃケガしてないし、“痛っ！”て思ったぐらい。これってどれが正解ですか？皆さん、これどうします？」と車がすぐに止まらなかったことで動転したという。

田中も「気づかないはないと思う。絶対ぶつかってるっていう運転手さんはほぼ分かると思う」と指摘。「そのまま、すーっと行かれてしまうぐらいの、瞬時の判断が多分これ必要やと思う。間に合うんだったら、俺、“あ、すいません”って俺言うかも。1回、追うかもね」とした。

向井は「やっぱそうっすよね。なんか僕も呼び止めたところで、何するんだろうはあったんです。めちゃくちゃケガしてないから。呼び止めてしゃべったところで、私は何を求めてんだろう？とかも思うし。でも、このままじゃいけない気もしてるんですよ」と苦笑。「“え〜”と思って、とりあえず、わかんないですけど、スマホで写真を撮ったんですよ、車の後ろを。スマホ取り出して“あ、これ撮ろう”と思った時に、10m、20m先ぐらいでその車が止まったんですよ」とした。

「行った方がいいよな？」と車のところまで行くと、運転手は「おじちゃんって感じ」の男性だったという。向井が近寄ると、曲がったサイドミラーを元に戻したそうで「別にそれを別に俺は望んでない」と向井。ただずっと目が合った状態でも運転手は降りてくることもなく、「“俺からやっぱ言うやつか”って。一応コンコンコンって。そしたら窓が開いて、向こうは別に何も言わないんですよ。“え？当たりましたよね？”みたいな。“おー、はい。すいません”みたいな。“この感じであってんだっけ？”向こうのテンション」と相手側のまさかの態度に困惑するばかり。

「俺の予想では“すいませんでした。大丈夫でしたか？”とかかな？とか思ったんですけど、意外と“あ、すいません”みたいな感じだったから。俺の次の一手ってこれなんだっけ？って思って。なんか俺が凄い追い詰められてる。パッて出てきたのが、“これ警察とか呼んだ方がいいやつですかね？”って。ちょっと攻め姿勢。そしたら向こうが“そんな大ごとじゃないじゃないですか”って。確かにでも、別に何にもないっす。で、そのおじさんの感じが笑っちゃって。“あー、なるほどなるほど”とかってやってたら、おじさんが降りてきて、後ろの扉に手をかけたんです。後ろにとんでもない人が乗ってるパターン？みたいな。パカって開けたら“これだけあげます”って急に九谷焼もらったんですよ」とまさかの展開を明かした。

「ちょっと意味わかんないんですけど、今、手元にあるんですけど。指輪の箱ぐらいの大きさの。“ぐい呑みだけもらってもらっていいですか？”とか言って、おちょこ」と困惑。こあれには田中も「えーー！」と衝撃。向井は「マジで意味わかんないんですよ。とりあえず今、九谷焼のぐい呑みが手に入った状態なんですけど。意味わかんなすぎて笑っちゃって」と来年の干支・馬の絵柄のぐい呑みを手に苦笑した。

向井は「果たして俺これ合ってたのかわかんないですけど」ともらすと、田中は「それはやっぱり、対応としてはやっぱおかしいと思う。ぶつけてるって気づいていてもいなくても、百歩譲って、やっぱり最初にやっぱり謝罪。ですよ、絶対。で、謝罪して、事なきを得て、ぐい呑みですよ」と主張。自らが受けたコンプライアンス研修の内容も踏まえて「被害者側の向井さんが、別にスルーしてもいいかなっていう案件やとは思うねんけど、ちょっと警察に行った方がいいかなぐらい丁寧に動いた方がいい」とした。