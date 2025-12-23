Ãæ¹ñ¡¦ÆîµþÇîÊª±¡¤ÎÊ¸²½ºâÎ®½Ð¤«¡¡¡ÖÁ°±¡Ä¹¤¬ÉÔÀµ¡×¤È¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è
¡¡¡Ú¾å³¤¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ¤Ë¤¢¤ëÇîÊª´Û¡ÖÆîµþÇîÊª±¡¡×¤Î¸µ´Û°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤¬¡¢Á°ÇîÊª±¡Ä¹¤¬ÂçÎÌ¤ÎÊ¸²½ºâ¤òÃÏ¸µÀ¯ÉÜ¹â´±¤ËÄó¶¡¤·Î®½Ð¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¹ðÈ¯¤·¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï23Æü¡¢¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÇîÊª±¡¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿³¨´¬¤¬º£Ç¯¡¢¹ñÆâ¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë8800Ëü¸µ¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³¨´¬¤ÏÌÀ»þÂå¤ÎÃøÌ¾²è²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¾Æî½Õ¡×¤È¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¡£1950Ç¯Âå¤Ë½êÍ¼Ô¤Î°äÂ²¤¬ÇîÊª±¡¤Ë´óÂ£¤·¤¿¤¬¡¢µ¶Êª¤È´ÕÄê¤µ¤ì¡¢ÇîÊª±¡¤¬90Ç¯Âå¤ËÃÏ¸µ¤ÎÈþ½ÑÉÊÀìÌçÅ¹¤ØÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î21Æü¡¢¸µ´Û°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤¬Á°±¡Ä¹¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£