公式見解は宿泊NG！ でも仮眠はOK！ どういうこと？

2025年時点で日本全国に1230駅ある「道の駅」。地域の特産品を買ったり、ドライブの疲れを癒やしたりする場所として定着しています。

そんな道の駅で、たびたび議論になるのが「車中泊」の問題です。夜の駐車場には、キャンピングカーやカーテンを閉め切った乗用車がずらりと並ぶ光景も珍しくありません。

しかし、道の駅での車中泊は、実はルール上とても微妙な立ち位置にあります。

国土交通省の公式見解（「道の相談室」Q&A）によると、「道の駅は休憩施設であるため、駐車場など公共空間で宿泊目的の利用はご遠慮いただいています」と明記されています。つまり、原則として「宿泊」はNGです。

ただ、一方で同じ回答の中にこうも書かれています。「もちろん、交通事故防止のため24時間無料で利用できる休憩施設であるので、施設で仮眠していただくことはかまいません」。

ここが最大のポイントです。“宿泊”はダメだけど、安全運転のための“仮眠”ならOKということ。この線引きが非常に曖昧なため、利用者によって解釈が分かれる「グレーゾーン」となっているのが現状です。

では、どこからがアウトなのでしょうか。一般的にマナー違反とされるのは、“休憩”の範囲を明らかに超えた行為です。

たとえば、駐車スペースに椅子やテーブル、タープを広げて店開きをする行為や、バーベキューセットやカセットコンロを持ち出して調理をするといった行為は、完全にアウトだと断言できます。

また、何日も同じ場所に駐車し続ける長期滞在や、トイレでの洗濯、電源の無断使用などもNG行為です。

実際、一部の道の駅ではマナー悪化に対応する施策を検討したこともあるといいます。ただ、そのようななかでも、旅行のスタイルとして車中泊を楽しみたいという人も多いでしょう。そんなとき、後ろめたさを感じずに堂々と泊まれる方法があります。

堂々と泊まれる「RVパーク」という選択肢

それが、「RVパーク」と呼ばれる施設の活用です。



駐車場にキャンピングカーが並ぶ様子（画像：PIXTA）



RVパークとは、日本RV協会などが認定する“快適に安心して車中泊が出来る場所”のことです。

ここでは、「宿泊」が公認されています。料金の相場は1泊2000円から3000円程度かかりますが、そのぶん電源設備が使えたり、ゴミ処理を引き受けてくれたりと、設備が充実しているのが特徴です。

最近では、道の駅にこのRVパークが併設されるケースも増えています。

たとえば、福岡県の「道の駅 むなかた」や山梨県の「道の駅 南きよさと」などでは、敷地内にRVパークが整備されており、利用料を支払えば堂々と車中泊を楽しむことができます。

また、山口県の「道の駅 阿武町」のように、温泉施設とともに車中泊ユーザーを歓迎している場所もあります。

こうした施設を利用すれば、「ここは泊まっていいのかな」と不安になることもなく、地域にお金を落とすことで歓迎される存在になれるのです。

最後に、道の駅やRVパークを利用する際に守るべき“最低限のマナー3箇条”を紹介しましょう。

1つ目はエンジン停止（アイドリングストップ）で、騒音や排ガスで周囲に迷惑をかけないこと。2つ目はゴミは持ち帰ることで、家庭ゴミなどを施設のゴミ箱に捨ててはいけません（有料引き取りがある場合を除く）。そして3つ目は長期滞在しないことです。これは、道の駅はあくまで一時的な休憩場所であり、キャンプ場ではないからです。

道の駅は、あくまで「来場者みんなの場所」です。マナーを守ってスマートに利用することが、これからも便利な施設を使い続けるための条件であることは間違いありません。