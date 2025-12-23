捕獲用のおりにクマが入ったことを通知する、新たなシステムが開発されました。



県産業技術センターや県内企業が力を合わせて生み出したもので、通話アプリのLINEを使ってクマの捕獲情報を知らせます。



新たな通知システムを共同で生み出したのは、クマ捕獲用のおりを制作している北秋田市の「北日本鉄工」と、センサーの開発などを手がける秋田市のケーエンジニアリング。システム設計を担当した秋田市のアキタネット。それに、技術支援をした県産業技術センターです。





太田朋孝記者「こちらのケースにセンサーがいろいろ入っています。この捕獲用のおりにクマが入りますと。（ガシャン）このように振動を検知してスマートフォンにLINEで通知が届く仕組みです」通知は、市町村の職員や警察、猟友会など事前に登録したメンバー全員に届きます。太田記者「位置情報というのがありまして、こちらクリックすると産業技術センターのところ、今このいる場所ですね。ここでオリにクマが入ったという情報が入っています」どの捕獲用のおりの情報を受け取るかを選ぶこともできます。ケーエンジニアリング 金野正史代表取締役「耐久性が高くて、衝撃センサーを使って、あらゆる箱わなに対応できるという感じですね。これもちょっとタイラップ（結束バンド）でついてますけど、ひもでくくりつけてもらっても、検出は可能な仕様になっております」「これが電力をつかさどったり、振動を検知したりするシステムになってます。この辺のものが、電波を発報する基板ですね。あとはこれ、電源になっているものは、汎用のモバイルバッテリー、これを使っております」“オール秋田で開発した”通知システム。アキタネット 佐藤誠代表取締役「地元の会社結束して全国に展開できるような何かないかなと思って。ここ1か月くらいですかね。1か月くらいで形にできました」「全国で被害多発しているクマ、これに貢献できたらなと考えております」年明けから3月ごろにかけては、県内の市町村で実証試験が行われることになっています。開発チームは、より利便性を高めて全国のクマ対策に役立つ“秋田モデル”として発信していきたい考えです。