大失敗した赤ちゃんを見守るわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で261万1000回再生を突破し、「戸惑うワンコｗ」「心配そうに見守っててかわいい」「めっちゃほっこりした」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：深夜、赤ちゃんの『うわああ』という叫び声→駆けつけたら、犬と一緒に…思わず笑う『まさかの光景』】

深夜に聞こえた叫び声

TikTokアカウント「0128_mai」の投稿主さんには、2人の子供と、2匹の愛犬がいます。今回は、ある日の深夜の出来事を紹介しました。突然、家中に赤ちゃんの叫び声が響き渡ったのです。慌てて部屋に戻る投稿主さん…。そこでは、想定外のアクシデントが起きていました。

赤ちゃんは、犬用出入口を使って隣の部屋に行きたかったようです。しかし、まんまるのお尻がつっかえて身動きが取れなくなってしまった模様…。前にも後ろにも進めず、助けを求めていたのでした。まるで「プーさん」のように穴に詰まってしまった赤ちゃんの姿は、可哀相だけどたまらなく可愛い…♡

心配するわんこにほっこり

大きなチャレンジに失敗してしまった赤ちゃんですが、実は観察者がいたようです。一家の愛犬が、叫ぶ赤ちゃんを見つめていたのでした。どうしてあげたらいいのか分からず、ただオロオロと歩き回るわんこ…。その健気な姿に、思わずほっこりしてしまいます。

ちなみに、犬用出入口を無理矢理通ろうとするのは、1人目が生まれたときから代々続いている「赤ちゃんの癖」なのだそう。自由に行き来するわんこたちを見ているうちに、自分も通ってみたくなるのかもしれませんね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「大きくなって見せてあげたいw」「絶対爆笑しちゃう」「わんちゃんビックリしてもうてるやん」などさまざまなコメントが寄せられました。

幸せな家族のひととき

ご家族は、普段から幸せな日常の様子をたびたび紹介しているようです。別の日には、おもちゃの車を買ったときの光景を投稿していました。おもちゃといえど、子供2人とわんこが乗れるほどの本格的なもの。

車は子供たちだけでなく、わんこにも楽しみを提供しているようです。運転するのは、1人目の娘さん。ニコニコで車を乗り回す子供たちとわんこの姿に、なんだか心が浄化されるようなワンシーンなのでした♡

TikTokアカウント「0128_mai」には、ご家族の微笑ましい日常の動画がたくさん投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

