¿ÊÆ£Âó¼Âµ¼Ô
¡Ö¥¯¥Þ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢»Ô¤È¸©¤Î¿¦°÷¤¬¤·¤¤ê¤Ë½Ð¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¯¥Þ¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¸øÀßÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È22Æü¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢1Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬ÁÒ¸Ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÜ·â¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬¤ª¤ê¤Ë¶á¤Å¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÅÙ¡¹³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ù²ü¿´¤«¤é¤«¡¢Ãæ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤í¤¦¤È¤»¤º¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿¯Æþ¤«¤éÌó28»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿23Æü¸á¸å2»þ59Ê¬¡¢¤ª¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤¬»Ô¤Î¼«Æ°»£±Æ¥«¥á¥é¤Ç¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹1¥áー¥È¥ë30¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å73¥¥í¤Î¥ª¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¿ÊÆ£Âó¼Âµ¼Ô
¡Ö¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤¬Æþ¤Ã¤¿Êá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬ÁÒ¸Ë¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ý°ìÆü°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
²·Çä»Ô¾ì¤Ç¤Ï22Æü¡¢²Ö¤Î¶¥¤ê¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤¬¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÁÒ¸Ë¤«¤é½Ð¤¹ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£