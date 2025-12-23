ROIROM¡¢TAGRIGHT¡¢Àõ°æÇµ²æ¡¢ÎëÌÚÎ¿¡¢Á°ÅÄÂçæÆ¡Ä¡ÄÎ©¤ÆÂ³¤¯¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù½Ð¿È¼Ô¤ÎÈôÌö¡¢³Æ¡¹¤Î¶¯¤ß¤Î³«²Ö
¡¡2025Ç¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Ç¤ÎÏÃÂê¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊNetflix¡¿°Ê²¼¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¡Ë¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢timelesz¤ÎÀª¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¸µ¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤¬º£¤ä·ÝÇ½³¦¤ÇÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÂÅÅö¤ÊÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ú±ÇÁü¡Û²Ú¤ä¤«¤ÊROIROM¡ÖMy Princess¡×¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÎëÌÚÎ¿¡ÖWish¡×MV¡Ë
¢£ROIROM¡¢TAGRIGHT¤ÎÌö¿Ê¡¢Àõ°æÇµ²æ¤Ï¡È¥¸¥å¥Ë¥¢¡É¤Ë
¡¡ÆÃ¤ËÀª¤¤¤¬²ÃÂ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËÜÂ¿ÂçÌ´¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¤Î2¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ROIROM¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£Ç¯5·î¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°È¯É½¡õ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«Àß»þ¤Ë¤Ï¡¢»¨»ï¡ØSPUR¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¤â¡ØMAQUIA¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ»¨»ï¡¢½÷À»ï¤Ç¤â²Ú¡¹¤·¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢²Ö²¦¡ÖEssential¡Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë¡×¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ÎCM¤Ê¤É¤Î¹¹ð¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤âÊ£¿ôÃ´Åö¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÈ¯É½¸å¤âÀä¤¨¤º¹¹ð¤äCM¤ÎÈ¯¿®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤òÇ®¿´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡ÈROIROM¡É¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥Ùー¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î2¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸«Ê¹¤¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ï¡¢11·î23Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¥·¥çー¥±ー¥¹¡ØROIROM debut showcase～dear cHaRm～ 2025 ARIAKE¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤Ïµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Ë¤Ä¤ÄÉ²Ã¸ø±é¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î10Æü¤Ë¤Ï¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åーÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥½¥ó¥°¡ÖMy Princess¡×¤âÇÛ¿®¡£ÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î³èÌö¤Ö¤ê¡¢2026Ç¯¤â¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²æ¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡6·î1Æü¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤Ø¤Î½êÂ°¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¡£¤³¤Î2¿Í¤ÏÀ¾»³¤Î¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¿´¶¯¤¤Ãç´Ö¤È¥°¥ëー¥×¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡È¥é¥¤¥Ö¤Ë¶¯¤¤¥°¥ëー¥×¡É¤òºî¤ë¤Ù¤¯¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×·ëÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTAG SEARCH¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¸½ºß¡ØTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¡£¿·¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤ÓºÇ½ª¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢2025Ç¯12·îËö¤Î¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡ÙÀ¸ÊüÁ÷Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤è¤¤¤èÈà¤é¤Î¥°¥ëー¥×³èÆ°¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØTAGRIGHT¡Ù¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï¡¢INI¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ØPRODUCE 101 JAPAN SEASON 2¡Ù¤ÇºÇ½ª½ç°Ì13°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¥À¥¤¥´¡Ê¾®ÎÓÂç¸ç¡Ë¤ä¡¢HYBE LABELS JAPAN¡Ê¸½ºß¤ÏYX LABELS¡Ë¤Î¸µÎý½¬À¸¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥·¥ª¥ó¡Ê´ßÇÈ»Ö²»¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤â¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù»ëÄ°¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ÎÏÃÂê¤òÁß¤ÃÚ¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¸µ¸õÊäÀ¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇÇ¯¾¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àõ°æÇµ²æ¤ÎÂ¸ºß¤À¤í¤¦¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¹â¹»Â´¶È¤òÊó¹ð¤·¤¿Èà¤Ï¡¢12·î9Æü¤ËÅìµþ¥°¥íー¥ÖºÂ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢ Showcase 2025 ¿·À± -SHINSEI-¡Ù¤Î½éÆü¸ø±é¤ËÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ó¤È¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£½éÆü¸ø±é¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëSUPER EIGHT ÂçÁÒÃéµÁ¤«¤é¡Ö»É·ã¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡×¤À¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¢£ÎëÌÚÎ¿¡¢»³º¬¹Ò³¤¡¢Á°ÅÄÂçæÆ¡¢Luvto¡Ê´äºêÎ°ÅÍ¡Ë¡¢ÆüÌî·òÂÀ¤é¤Î³èÌö
¡¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸å¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯³èÆ°¤ò³«»Ï¤µ¤»¤¿ÎëÌÚÎ¿¤Ï¡¢10·î¤Ë½é¤Î¥Ä¥¢ー¡ØRyo Suzuki First Tour 2025¡ØBlissful¡Ù～·¯¤È³ð¤¨¤ë¡¢Ì´¤ÎÂ³¤～¡Ù¤ò3ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤½¤·¤Æ¡¢12·î17Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWish¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡»³º¬¹Ò³¤¤Ï¡¢¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î¤Ë¤Ï¡ØVOCE¡Ù¤Ë¤è¤ë¡ÖTEAM Men¡Çs VOCE¥á¥ó¥Ðー¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ê¡¢10·î¤Ë¤Ï¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯³¦¤ÎNEW¥¹¥¿ー¤òÈ¯·¡¤¹¤ëVoCE¡ÖNEXT¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯·èÄêÀï¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£10·î¤Ë¤Ï1st LIVE¡ØWataru to AimaSHOW¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄÂçæÆ¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£12·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î³«Àß¤âÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢11·îËö¤Ë¤Ï¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡ÙÎý½¬À¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿´äºêÎ°ÅÍ¤¬Luvto¡Ê¥é¥¦¥È¡ËÌ¾µÁ¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥í¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÆüÌî·òÂÀ¤Ï¡¢10·î¤Ëduo MUSIC EXCHANGE¤Ç¡ØKENTA HINO ONE-MAN LIVE 2025 " Echo "¡Ù¤ò³«ºÅ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Î¸õÊäÀ¸¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿±Æ¶Á¡¢È¯·¡¤·¤¿¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£2026Ç¯°Ê¹ß¤â¡¢¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë