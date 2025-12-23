£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

»³¸ýÂç³Ø¤¬ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÆþ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼õ¸³¸å¤Ë¡ÖÃÍ¾å¤²¤Î¸¡Æ¤¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¼õ¸³À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬²ñ¸«¤ò³«¤­È¯É½¤Î»þ´ü¤äÊýË¡¤ò¡ÖÍðË½¤ÇÃÕÀÛ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ï¤³¤È¤·9·î¤Ë»³¸ýÂç³Ø¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´Æþ»î¤ò¼õ¤±Àè·î¡¢¹ç³Ê¡¢Æþ³Ø¤ò·è¤á¤¿À¸ÅÌ¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£

¡ÖÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï10·îÈ¾¤Ð½Ð´ê¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö·è¤áÊý¡¢È¯É½»þ´ü¡¢»ÅÊý¤¬ÍðË½¤ÇÃÕÀÛ¡×

»³¸ýÂç³Ø¤ÏÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î½Ð´ê¤òÄù¤áÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Î¸¡Æ¤¡×¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Éã¿Æ¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î2¼¡»î¸³¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ç¡¢»³¸ýÂç³Ø¤Ï10·îËö¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÆþ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÇ¯´Ö¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò20¡ó¡¢³Û¤Ë¤·¤Æ10Ëü±ß¤Û¤É°ú¤­¾å¤²¤ª¤è¤½64Ëü±ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹ñ¤«¤é¤Î±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶â¤Î¸º¾¯¤äÊª²Á¹âÆ­¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Éã¿Æ¤Ï¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤­»þ´ü¤ËÍýÍ³¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤ÇÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ä¤êÊý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤«¤éÃÍ¾å¤²¤ËÈ¿ÂÐ¤À¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»³¸ýÂç³Ø¤ÏHP¾å¤Ç¡Ö¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤«¤é¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î´Ä¶­¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤Î·èÄê¡¦¸øÉ½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£