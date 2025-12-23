¡ÖÍðË½¤ÇÃÕÀÛ¤À¡×¼ø¶ÈÎÁÃÍ¾å¤²¤Î»³¸ýÂç³Ø¡Ä¼õ¸³À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬²ñ¸«¡ÖÃÍ¾å¤²¤ËÈ¿ÂÐ¡×
»³¸ýÂç³Ø¤¬ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÆþ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼õ¸³¸å¤Ë¡ÖÃÍ¾å¤²¤Î¸¡Æ¤¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¼õ¸³À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬²ñ¸«¤ò³«¤È¯É½¤Î»þ´ü¤äÊýË¡¤ò¡ÖÍðË½¤ÇÃÕÀÛ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ï¤³¤È¤·9·î¤Ë»³¸ýÂç³Ø¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´Æþ»î¤ò¼õ¤±Àè·î¡¢¹ç³Ê¡¢Æþ³Ø¤ò·è¤á¤¿À¸ÅÌ¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï10·îÈ¾¤Ð½Ð´ê¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö·è¤áÊý¡¢È¯É½»þ´ü¡¢»ÅÊý¤¬ÍðË½¤ÇÃÕÀÛ¡×
»³¸ýÂç³Ø¤ÏÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î½Ð´ê¤òÄù¤áÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Î¸¡Æ¤¡×¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤Ï¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ´ü¤ËÍýÍ³¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤ÇÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ä¤êÊý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤«¤éÃÍ¾å¤²¤ËÈ¿ÂÐ¤À¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ýÂç³Ø¤ÏHP¾å¤Ç¡Ö¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤«¤é¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤Î·èÄê¡¦¸øÉ½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£