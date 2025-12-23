23日朝、十日町市南鐙坂で崖下に転落した軽トラックの中で男性が死亡しているのが見つかりました。



警察によりますと、23日午前7時すぎ、現場近くに勤務する会社員から「車が崖下に落ちているようだ」と通報がありました。警察が現場に駆けつけたところ、崖下に横転した軽トラックの運転席で十日町市高島に住む会社員の男性(58)が死亡しているのを発見しました。男性は一人で乗っていて、車は運転席側を下にして横転していました。死後硬直が始まっており、額には擦り傷があったということです。



現場の崖の高さは約30mで、事故があったとみられる道路は幅が狭く、ガードレールは設置されていませんでした。警察は、事故の可能性が高いとみて男性の死因や当時の詳しい状況を調べています。