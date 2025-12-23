●あす24日(水)クリスマスイブは 夜明け前から雨が降りだす

●24日(水)は気温高め 夜更けの頃でも雨

●雨のあとから冬型気圧配置強まる 金曜は雪舞う厳寒へ



きょう23日(火)の県内は、薄雲は目立ったものの柔らかな日差しが十分届く、比較的落ち着いた空模様の一日でした。しかし、大陸方面からは低気圧や前線に伴う大きくまとまった雲が、日本列島に迫ってきており、これから天気は下り坂です。





あす24日(水)は、低気圧や前線が日本付近を通過することで、全国的に天気が崩れるクリスマスイブとなります。

県内は雨が夜更け過ぎ…ではなく、夜明け前から降りだしてくる所があり、日中は広く本降りの雨で、お出かけには大きめの雨傘が必須アイテムに。



南風が入ることで、ぐずつく天気でも気温は高めではあるのですが、そのぶん日が暮れて夜にかけて、夜更け過ぎの時間になる頃でも、雨は雪には変わらず、降ったり止んだりが続きそうです。





そんな雨のクリスマスイブですが、日付が変わってあさって25日(木)のクリスマスになると、ぐずつく天気は朝まででいったん終わるものの、低気圧が通り過ぎた後は冬型気圧配置に変わり始めることで、今度は冷たい北風が強まり、急速に寒さが増していく見込みです。





そして、金曜日にかけては少々雪が降る所も出てくるほどの一段と厳しい寒さとなる見通し…クリスマスを過ぎるとともに、年末寒波がやってきます。



サンタクロースのあとから冬将軍が来る…という天気の流れを踏まえ、体調管理には十分気を付けて。そして年の瀬の車の運転は、路面凍結などへの注意も必要、と心得ましょう。





あす24日(水)夜が明ける頃には、だんだん雨が降りだす所が多くなり、日中はほとんど止み間のない雨となって、午後は一時雨脚が強まることもあります。大きめの雨傘で雨をしのいでいきましょう。

ぐずつく天気でも南風により最高気温は14度くらいとなる所が多く、クリスマスイブの夜にかけても、雪ではなく雨が降ったり止んだりとなります。





雨は、あさって25日(木)クリスマスの朝にかけて続きそうです。

その後は冷たい北風に変わり、次第に強い寒気が流れこんで、金曜日は山間部中心に少し雪化粧、市街地でも時々雪が舞うことがあり、最高気温でも5度くらい、という、一気に冷蔵庫並みの厳しい寒さとなってくるでしょう。

年末の帰省ラッシュの時期に入っていきますが、この年末寒波による交通への影響などにも、十分ご注意ください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

