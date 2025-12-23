「どんな薬よりも効く」安藤サクラ、NYで撮影のファッションフォト公開「かわい、、って声こぼれました」
俳優の安藤サクラさんは12月22日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ニューヨークで撮影した写真を公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】安藤サクラ、かわい過ぎて悲鳴!? な映画館ショット
この投稿にファンからは、「ぎゃーー！！！」「かわい、、って声こぼれました」「荒んだ心にしみ渡る安藤サクラ様どんな薬よりも効く」「さくらさんってすごく素敵で やっぱり可愛いよなぁ 大好きです」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】安藤サクラ、かわい過ぎて悲鳴!? な映画館ショット
「ぎゃーー！！！」安藤さんは「@jimagraphy @chanelofficial」とつづり、1枚の写真を掲載しました。映画館のような場所で、フランスの高級ブランド「シャネル」デザインのポップコーンを持ってほほ笑む安藤さんが写っています。写真家の西島篤司（JIMA）さんのInstagramによると、撮影場所はニューヨークとのことです。
シャネルのアンバサダーに就任日本における、シャネルのファッションおよびウオッチ＆ファインジュエリーのアンバサダーに就任した安藤さん。12日のInstagramで、アンバサダー就任の際に発表したコメントを掲載しました。「シャネルに触れるとき最初に感じるのは、愛と尊敬です。繊細に紡がれてきた歴史と精神に、いつも心を打たれます」「シャネルと映画界の深い結びつきは、映画に生き、映画を志す私にとって尊く、心強く、常に新しいビジョンを与えてくれます」と、同ブランドが自身の“俳優”という仕事に欠かせない存在であることを語っています。
(文:勝野 里砂)