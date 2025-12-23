EXILE TRIBEの16人組「THE RAMPAGE」の神谷健太（30）が23日、都内で初写真集「光と影 神谷健太 1st 写真集」（宝島社）の発売記念イベントを行った。

「デビューして10年、この会社入って12年くらいですかね。仕事面でも、私生活の面でも、改めて30歳に突入するというところで、まだまだ未熟だなと思うところもたくさんあるので、そういうところもしっかりしないといけないと思う反面、20代の生きてきた証とか、30の証を、自分で生きた証を残したいと思った」と、込めた思いを説明。

本作では、これまで触れてこなかった家族についても言及した。「なかなか僕は複雑な家庭だったので、あまり話しても…僕の口から言うことじゃないなと思ってたんですけど、30になって、生きた証を残したいと思ってたので」という。作品名「光と影」のテーマにも合わせて「闇を持ってる方だったり、何か今うまくいかない方だったりに、“一緒だよ”と。明るい未来のためにも、光を見つけてほしい」と希望を託した。

今後の活動にも意欲。「来年、演技とかにも挑戦したい。僕ができる表現を頑張ってみたい」と目を輝かせた。