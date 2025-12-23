¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤¿¤«¤Î¤ê¡¢Ææ¹ÔÆ°¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¡Ö¤«¤Þ¤·¤Æ¤ë¡×¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æ¤¬»ØÅ¦
5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¼þÊ¿º²¡Ê41¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÁêÊý¤¿¤«¤Î¤ê¡Ê41¡Ë¤Î´ñÌ¯¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼þÊ¿º²¤Ï¡ÖÅìµþ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤ËÁêÊý¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤Ê¤È¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÅìµþ¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤ÆÂçºå¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£6Âæ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥¹¤Ç¡£¤Ç¡¢Âç³Ú²°¤Ç¡£°ìÈÖ±ü¤ËÂçºå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤«¤¤¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥³¥¹¥È¥³¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅìµþ¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼þÊ¿º²¤Ï¡Ö¥×¥ë¥³¥®¥É¥Ã¥°¤¬°ìÈÖ±ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¤ÎÁêÊý¤ÏÀäÂÐ¤»¤¨¤Ø¤ó¤Î¤Ë¡¢²¶¤¬¥È¥¤¥ì¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢°ìÈÖ±ü¤ÇÁêÊý¤¬¥×¥ë¥³¥®¥É¥Ã¥°»ý¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¼þÊ¿¡¢¥×¥ë¥³¥®¥É¥Ã¥°È¾Ê¬¤¤¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Ë¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼ïÎà¤Î¡¢ÌÜÅª¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Âçºå¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤«¤Î¤ê¤ÎÆæ¤Î¹ÔÆ°¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤·¤Æ¤ë¡×¤È»¡¤·¡¢¡Ö³Ú²°¤òÀ©¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£