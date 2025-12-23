±ß¡¢°ì»þ155±ßÂæ¤Ë¾å¾º¡¡°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¹¤¬¤ë
¡¡23Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ßÁê¾ì¤Ï¡¢ÂÐ¥É¥ë¤Ç¾å¾º¤·¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á155±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤¬23Æü¤Î³ÕµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê»Ô¾ì¤Î¡ËÅêµ¡Åª¤ÊÆ°¤¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤Ê±ß°Â¿Ê¹Ô¤ò¤±¤óÀ©¡£À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢±ß¤òÇã¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ1±ß40Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß07¡Á08Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï89Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á183±ß83¡Á87Á¬¡£
¡¡ÊÒ»³»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¡Ê·ÐºÑ¤Î´ðÁÃÅª¾ò·ï¡Ë¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£