２３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２１４円９７銭（０・５０％）高の４万３４８６円０８銭だった。

３営業日連続で値上がりした。３３３銘柄のうち約７５％にあたる２５１銘柄が上昇した。

前日に急上昇した長期金利が低下したことで、資金調達の負担減に伴う企業の業績改善が意識され、東証プライム市場では幅広い銘柄に買い注文が入った。業種別では情報・通信業、医薬品、銀行などの銘柄の値上がりが目立った。一方、これまで堅調だった半導体関連株は下落した。また、円高・ドル安の進行で自動車株も軟調だった。

上昇率は、パチンコなどの遊技機事業を手がけるＳＡＮＫＹＯ（４・３６％）がトップだった。カプコン（４・３３％）、神戸物産（３・８０％）と続いた。

下落率は、しまむら（３・６０％）が最大で、ＭＡＲＵＷＡ（３・５８％）、マツダ（２・９３％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１０円４８銭（０・０２％）高の５万４１２円８７銭だった。３営業日連続で値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１８・０８ポイント（０・５３％）高い３４２３・２５。