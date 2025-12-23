お笑いコンビ、エバースの町田和樹（33）が23日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。生放送の無断欠席を暴露された。

番組では、エバースのマネジャーがコンビにメッセージを寄せた。中でも町田に対しては、グループLINEに返事がないことにクレーム。また「昨年の大みそか、町田が体調不良になった際、丸1日連絡が取れなくて対応が大変だった。ラジオでも『意図的にシカトしていた』と発言しており、さすがにムカついた」と打ち明けた。

相方の佐々木隆史も町田について「去年のお正月、『フットンダ』が入ってたんです。深夜の大喜利番組。それも町田、連絡つかなくて。結局来なかったんです」と暴露。パンサー向井慧が「そんなやついるの！？テレビの生放送、連絡つかなくて行かないなんてバイトじゃないんだからさ」と仰天すると、佐々木は「（MCの）タカアンドトシさんに『町田どうしたの？』って言われて、飛びましたって」と返事したと苦笑した。

町田は「大喜利怖くて飛んだわけじゃない。体調不良です」と強調。「今年は出ますから、本当に」としつつ、「絶対ウケるしかない。これでめちゃくちゃスベったら本当に去年逃げたと思われる」とプレッシャーを感じていた。