¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç£Ô£é£ë£Ô£ï£ë£å£ò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¾Â¼À¿»Ê»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¡Ê£³£´¡Ë¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï£±£¹Æü¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¡Ö¸òºÝ£°Æüº§¡×¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÁÐÊý¤ÎÉâµ¤¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¥«¥ë¤ÏÎ¥º§¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÀ¸¤Êý¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¡¢ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤ÎºÊ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÃË¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤ËÂç»ö¤«¡×¡ÖºÊ¤Ë¸Â¤é¤º½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ã¤ÆÉôÊ¬¤ÏÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Î·ëº§¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯µ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ò¥«¥ë¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬ºÇ¸åÁò¼°¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜÅö¤Ë¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Ã¤ÆÍè¤ë¤¯¤é¤¤¤Í¡¢¤Ç¤â°ìÈÖ±ü¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤¿¤Á¤¬¤¤¤è¤¦¤¬¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ï¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¥À¥µ¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÈãÈ½¤ÏÂ³¤¡¢¡Ö°ìÈÖ¿È¶á¤Ê²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç½¾¶È°÷¤À¤È¤«¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÆ±¤¸·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÀ¾Â¼»á¤Ï¡Ö²Ô¤¤¤Ç¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ù¡¼¥¹¤ËÍ¥¤·¤µ¡¢µ¤¤Å¤«¤¤¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£