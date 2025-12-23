¤Ï¤ë¤Ê°¦¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡ª ¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¥¢¥Ê¤¬»ÔÄ¹ÁªÅöÆü¤Î¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×¤ÎÎ¢Â¦ÌÀ¤«¤¹
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤ë¤Ê°¦¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ÎµÈÅÄ·É¤¬£²£³Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö·ÏÎó¥¢¥ÊÂç½¸¹ç¡¡¤´ÅöÃÏÊ¨Æ¥Ë¥å¡¼¥¹£Ó£Ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬º£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈäÏª¡£¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Î¸÷ÅÄÍ»Ö¥¢¥Ê¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡Ê£±£´Æü¤ËÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡ÖÍîÁª¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ¸µ»ÔÄ¹¤¬¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤¿Áªµó¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¤«¤é°ËÅì»Ô¤Ç¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸÷ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢Åê³«É¼Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¼Â¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤ÈÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¿Ø±Ä¤È¤ÇÅöÍî¤¬È½ÌÀ¤·¤¿£³£°Ê¬¸å¤¯¤é¤¤¤òÌÜ°Â¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ì¸À¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Ç¤âÃó¼Ö¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡Ø¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤ÉÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏÍè¤º¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å£µ»þ¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿Ø±Ä¤Î¿Í¤¬Íè¤¿¤Î¤¬ÍâÆü¤Î¸áÁ°£±»þ²á¤®¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏÍè¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡ÖÍ»Ö¤¯¤ó¤¬¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¥Û¥ê¥Ç¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Àµ²ò¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¸÷ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢£±£°ÅÙ¤ò²¼²ó¤ëµ¤²¹¤ÎÃæ¡¢²¿»þ´Ö¤âÂÔ¤Ã¤¿£´£°¿Í¤Û¤É¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Î¿´¤òÎ®¤ìÀ±¡ÖÁÐ»ÒºÂÎ®À±·²¡×¤¬¤Ê¤°¤µ¤á¤¿¤È¹ðÇò¡£¡ÖÎ®¤ìÀ±¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÆüÁÐ»ÒºÂÎ®À±·²¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤·¤Æ¡¢±«Í½Êó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ²¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Î®¤ìÀ±¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ª´ê¤¤»ö¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤ª¤½¤é¤¯ÊóÆ»¿Ø¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó£±²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¡ØÅÄµ×ÊÝ¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅú¤¨¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£µÈÅÄ¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î£´Ì¾¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Ï¤ë¤Ê¤¬¡Ö¤¤¤ä¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£À±¤ò¸«¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡£¹¬¤»¡×¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅ·¤ò¤¢¤ª¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£