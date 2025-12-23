「今日好き」あいさ、黒タイツ×ブーツの美脚コーデ披露「参考になる」「脚のラインが綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/12/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が12月22日、自身のInstagramを更新。スタイルが際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「スタイルが神」ミニ丈×黒タイツで美脚スラリ
細川は「このアウター可愛くてお気に入り」とつづり、駅前で撮影した写真を投稿。グレーのコートに、引き締まった脚のラインが際立つ黒のタイツとブーツを合わせた冬らしいコーディネートとなっている。同日に投稿したリール動画では「寒かったのでタイツを初めてUberした」とも記して同コーディネートで踊っている様子を公開している。
この投稿には「アウター可愛い」「脚のラインが綺麗」「冬コーデ参考になる」「雰囲気が好き」「スタイルが神」「可愛すぎる」「夜の写真が映える」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「スタイルが神」ミニ丈×黒タイツで美脚スラリ
◆細川愛沙、冬の私服コーデ披露
細川は「このアウター可愛くてお気に入り」とつづり、駅前で撮影した写真を投稿。グレーのコートに、引き締まった脚のラインが際立つ黒のタイツとブーツを合わせた冬らしいコーディネートとなっている。同日に投稿したリール動画では「寒かったのでタイツを初めてUberした」とも記して同コーディネートで踊っている様子を公開している。
◆細川愛沙の投稿に反響
この投稿には「アウター可愛い」「脚のラインが綺麗」「冬コーデ参考になる」「雰囲気が好き」「スタイルが神」「可愛すぎる」「夜の写真が映える」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】