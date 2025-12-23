¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¸ø³«¤ÇÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¾å»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤à¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/23¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¡ÖÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤à¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ
Âç¿¹¤Ï¡¢Æü·ÐÅÅ»ÒÈÇ¡Ö2026½é³ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎCM¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¾Ú¤ò¼ó¤«¤é²¼¤²¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤ÄÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾å»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤Î¥¹¡¼¥Ä»ÑºÇ¹â¡×¡ÖÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤à¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤Î´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Âç¿¹¸µµ®¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¸ø³«
¢¡Âç¿¹¸µµ®¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
