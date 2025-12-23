招待状に続きメニュー表まで“手描き”!?　シン・ミナ♡キム・ウビン、真心あふれる結婚式に称賛の声「さすが…」

シン・ミナとキム・ウビンの結婚式が終わった後も、心温まるエピソードが次々と伝えられている。

【画像】シン・ミナ♡キム・ウビン、結婚式の招待状「センスあふれている」

非公開で行われた挙式後、引き出物やウェディング撮影のビハインドが公開され感動を呼んだのに続き、今回は出席者が直接公開した結婚式のメニュー表の写真まで加わり、余韻が広がっている。

女優のコン・ミンジョンは12月22日、自身のSNSにシン・ミナとキム・ウビンの結婚式に参列した近況を伝え、「幸せでいて、お姉さん。一生」というメッセージとともに写真1枚を公開した。写真には、2人が直筆の文字とイラストで装飾した結婚式のメニュー表が写っており、注目を集めた。

（写真提供＝OSEN、SNS）コン・ミンジョン（左）、メニュー表

そのメニュー表には、以前話題となった招待状のイラストとは異なるカップルのスケッチに加え、式次第やメニューの説明が丁寧に記されている。

新郎新婦の姿が写っていないにもかかわらず、細部に至るまで自ら準備した痕跡が伝わり、「さすがキム・ウビン＆シン・ミナらしい」といった反応を呼んでいる。

シン・ミナとキム・ウビンの結婚式は、非公開で行われたにもかかわらず、出席者を通じてさまざまなビハインドが伝えられ、オンラインを温かな雰囲気で包んできた。メニュー表とともに公開された引き出物には、シン・ミナがアンバサダーを務めるグローバルビューティーブランド「ランコム（LANCÔME）」の製品や、ラグジュアリーフレグランスブランド「アクア ディ パルマ（Acqua di Parma）」のアイテムが含まれており、「貴重な時間を共にしてくださりありがとうございます」というメッセージカードも添えられ、感動を誘った。

ウェディングフォトを撮影した業者も当時の舞台裏を公開し、話題となった。担当者は「みぞれ程度だと思っていた雪が、いつの間にかうっすら積もり、すべての瞬間がドラマのようだった」と振り返り、「ドレス姿で階段を降りてくるシン・ミナを見つめるキム・ウビンの眼差しは、まさに新郎の表情だった」と語り、多くの人の胸を打った。

（写真＝AMエンターテインメント）キム・ウビン（左）とシン・ミナ

さらに「善行で知られる2人だが、寄付額以上に、人への義理を変わらず大切にしてきたシン・ミナに尊敬の念を抱いた。そんな彼女を理解し、自身の苦しみを感謝に変えてきたキム・ウビンもまた尊敬に値する」と付け加え、注目を集めた。

2人は結婚に先立ち、ハンリム火傷財団、ソウル峨山病院、良い隣人たちなど複数の団体に総額3億ウォン（約3000万円）を寄付し、その温かな行動も話題となった。

10年間の公開恋愛を経て夫婦となった2人は、挙式後も細やかな心配りと真心あふれるエピソードで、祝福を受け続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認め、2025年12月に結婚した。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年12月に結婚した。