【ハセガワ：2026年3月発売予定カー・バイクモデル新製品】 12月23日 公開

ハセガワは、2026年3月発売予定のカー・バイクモデル新製品情報を公開した。

2026年3月発売予定商品には「トヨタ セリカ LB 1600GT “ストリートカスタム”」や「トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1990 “ブラックカラー”」などのカーモデルが登場する。また、バイクモデルからは1/12スケールの「ヤマハ RZ250 （4L3）（1980） “ブラックカラー”」が発売を予定している。

トヨタ セリカ LB 1600GT “ストリートカスタム”

2026年3月18日ごろ発売予定

価格：3,740円

スケール：1/24

トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1990 “ブラックカラー”

2026年3月26日ごろ発売予定

価格：3,740円

スケール：1/24

三菱 ランサーEX 1800GSR ターボ w/オーバーフェンダー

2026年3月18日ごろ発売予定

価格：4,950円

スケール：1/24

ランチア ストラトス HF “1980 モンテカルロ ラリー”

2026年3月14日ごろ発売予定

価格：5,060円

スケール：1/24

トヨタ スプリンター トレノ AE92 GT-Z 後期型 （1989）

2026年3月21日ごろ発売予定

価格：3,630円

スケール：1/24

ロータス 79 “チーム レバーク 1979”

2026年3月26日ごろ発売予定

価格：4,950円

スケール：1/20

ホンダ シビック SiR （EF9）（1989）

2026年4月1日ごろ発売予定

価格：4,180円

スケール：1/24

本田技研工業（株）監修中

ミニ クーパー スポーツパックリミテッド “アマランスパープル” （1998）

2026年4月1日ごろ発売予定

価格：3,850円

ヤマハ RZ250 （4L3）（1980） “ブラックカラー”

2026年3月28日ごろ発売予定

価格：5,060円

スケール：1/12

