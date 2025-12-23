ハセガワ、2026年3月発売のカー・バイクモデル新製品情報が公開。「トヨタ セリカ LB 1600GT “ストリートカスタム”」などが登場
【ハセガワ：2026年3月発売予定カー・バイクモデル新製品】 12月23日 公開
2026年3月18日ごろ発売予定
2026年3月26日ごろ発売予定
2026年3月18日ごろ発売予定
2026年3月14日ごろ発売予定
2026年3月21日ごろ発売予定
2026年3月26日ごろ発売予定
2026年4月1日ごろ発売予定
2026年4月1日ごろ発売予定
2026年3月28日ごろ発売予定
ハセガワは、2026年3月発売予定のカー・バイクモデル新製品情報を公開した。
2026年3月発売予定商品には「トヨタ セリカ LB 1600GT “ストリートカスタム”」や「トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1990 “ブラックカラー”」などのカーモデルが登場する。また、バイクモデルからは1/12スケールの「ヤマハ RZ250 （4L3）（1980） “ブラックカラー”」が発売を予定している。
トヨタ セリカ LB 1600GT “ストリートカスタム”
2026年3月18日ごろ発売予定
価格：3,740円
スケール：1/24
トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1990 “ブラックカラー”
2026年3月26日ごろ発売予定
価格：3,740円
スケール：1/24
三菱 ランサーEX 1800GSR ターボ w/オーバーフェンダー
2026年3月18日ごろ発売予定
価格：4,950円
スケール：1/24
ランチア ストラトス HF “1980 モンテカルロ ラリー”
2026年3月14日ごろ発売予定
価格：5,060円
スケール：1/24
トヨタ スプリンター トレノ AE92 GT-Z 後期型 （1989）
2026年3月21日ごろ発売予定
価格：3,630円
スケール：1/24
ロータス 79 “チーム レバーク 1979”
2026年3月26日ごろ発売予定
価格：4,950円
スケール：1/20
ホンダ シビック SiR （EF9）（1989）
2026年4月1日ごろ発売予定
価格：4,180円
スケール：1/24
本田技研工業（株）監修中
ミニ クーパー スポーツパックリミテッド “アマランスパープル” （1998）
2026年4月1日ごろ発売予定
価格：3,850円
ヤマハ RZ250 （4L3）（1980） “ブラックカラー”
2026年3月28日ごろ発売予定
価格：5,060円
スケール：1/12
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.