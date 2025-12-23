Ｊリーグは２３日、町田の黒田剛監督及び町田に対し、「２３年頃から所属選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手及びスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」として、けん責の処分を科したと発表した。

町田は同日、公式ホームページを通じて以下のように声明を発表した。

「この度は、ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、株主の皆様、後援会員の皆様、ホームタウンの関係者様、チームに関わる皆様、ＦＣ町田ゼルビアに関わる全ての皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。

本件は、当該監督個人の問題にとどまらず、クラブとして適切な管理・監督体制を構築できていなかったことに起因するものであり、その責任を重く受け止めております。

クラブといたしましては、本処分を厳粛に受け止め、指導体制および組織運営の在り方を根本から見直し、ハラスメントに関する相談・通報体制の再構築、ならびに管理監督責任の明確化を速やかに実行して再発防止に全力で取り組んでまいります。

今回失った信頼を回復するため、クラブ一丸となって誠意ある行動を積み重ねてまいります。

改めまして、すべての関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます」