家中すべて掃除なんてしない！1箇所たった10分で終わる大掃除の裏技とは

大掃除の季節が近づくと、面倒くさい、何から手をつければいいかわからないと感じる人も多い。そんな人にすすめたいのが、誰もが真似したくなる掃除・収納アイデアをInstagramで発信し、フォロワー数56万人の、みなさんが提唱する1箇所「10分大掃除」。前編では「10分大掃除」3つのルールとキッチン掃除のコツを伺った。

後編では、トイレやお風呂、リビングなどの「10分大掃除」の裏技を聞いた。狭い空間のトイレなら納得できるが、お風呂やリビングが10分で大掃除をすることができるのだろうか。

「家中をすべて掃除しようなんて思わなくて大丈夫です。それぞれの場所によって、きれいになったと実感が得られる“ここ”というポイントがあるんですよ」（みなさん）

【みな】

結婚・出産を機に10年勤めた仕事を退職。家で過ごす時間が増えたことをきっかけに、暮らしを整えることに関心を持つ。子育てをする中で、いかに楽をしながら家をきれいに保つかに関心を持ち始め、洗剤や掃除法を調べた備忘録としてInstagramをスタート。次第に手軽な掃除や収納術に共感が集まり、現在のフォロワー数は56万人以上。「掃除方法を分かりやすく」をモットーに、季節に合わせた手軽で真似しやすい家事アイデアを紹介している。整理収納アドバイザー1級、クリンネスト1級取得。

お風呂は普段やらないところ「だけ」

お風呂の大掃除は手間がかかるイメージがありますが、「10分大掃除」では日ごろ、放置してしまいがちな部分だけに絞りましょう。とくにドアレール・蛇口・鏡・排水口は、つい後回しにしがちで、カビや水垢が蓄積してしまう場所です。

まずはお風呂のドアレール。髪の毛・石鹸カス・皮脂汚れ・水垢・カビなど、複数の汚れがたまっています。放置しているため、汚れが固まって、取りにくくなっていることも。「ウタマロ」などの中性洗剤を汚れ全体に塗布し、ブラシでこすり洗いしてください。レール部分は溝が深いため、歯ブラシや目地ブラシが便利です。

蛇口や鏡の白いくすみの正体は、乾いた水滴に含まれるカルシウムやミネラルが固まったもの（水垢）。こびりつくと中性洗剤では落ちず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか？ クエン酸スプレー（水200ml＋クエン酸小さじ1）を吹きかけ、キッチンペーパーを貼り付けます。10〜20ほど放置した後に、スポンジで磨き、洗い流しましょう。時間を置くことで、クエン酸が汚れを柔らかくしてくれます。頑固な水垢の場合、鏡用のスポンジを使うとより効果がアップします。

排水口は、皮脂・髪の毛・石鹸カスが混ざり、カビや雑菌が繁殖しやすく、放置しておくとヌメリやカビの原因になってしまいます。塩素系漂白剤をスプレーし、5分ほど置いてから洗い流すだけで放置していた汚れも臭いも一気にリセットされ、見た目も清潔感も大きく変わります。

トイレは臭いの原因になる場所「だけ」

トイレはニオイが発生しやすい場所です。「10分大掃除」では、ニオイのもとに絞って効率よく取り除きます。まずは便器の内側。トイレクリーナーを塗り、5分後に洗い流します。 床と壁の尿ハネにはクエン酸シートを使うと嫌なニオイを中和してくれます。それから、尿ハネなど見えない汚れが付着しているのが床と壁。臭いの原因になっていますから、クエン酸シートを使って拭いておきましょう。そしてもっとも汚れやすく、臭いの原因になっているのが便座裏。トイレ用洗剤（中性洗剤）またはクエン酸スプレー（水200ml＋クエン酸小さじ1）を吹きかけ、トイレットペーパーやトイレ用シートなどで汚れを拭き取ります。

リビングはピンポイントを攻める

リビングは他の場所よりも広いので、時間がかかる印象がありますが、普段の掃除で行っている掃除機などは省略。ドアノブやスイッチ、リモコンやテーブルの手垢など普段見落としがちな細部をピンポイントで攻めましょう。乾いた布に「激落くん」などのアルカリ電解水をスプレーし、拭くだけで皮脂汚れをスッキリ落としてくれます。

窓掃除は道具を厳選

窓は大掃除の中でもとくに面倒だと感じるかもしれませんが、道具を選べば10分で終わる場所なんですよ。 使うのはここでも「激落くん」などのアルカリ電解水。それからマイクロファイバーふきんだけです。乾いた布にアルカリ電解水をスプレーし、上から下に向かって、コの字を書くようにして拭いていきます。アルコールで仕上げ拭きをすると拭き跡も気になりません。

玄関は掃き掃除「だけ」

玄関は10分もかからないと思います。たまった砂とゴミを掃き掃除するだけで劇的に明るくなります。こびりついた汚れが気になるときには、玄関用のタイルブラシがおすすめです。少量の水をつけて磨くだけで、頑固な汚れもすっきり落とすことができます。

家中すべてを掃除しようと思わない

「大掃除と聞くと、どうしても“家中を全部きれいにしないと……”と構えてしまいがちですが、そんな必要はありません。大切なのは、普段なかなか手をつけられない部分を、思い切って“10分だけ”やってみること。たとえばお風呂のドアレールや排水口、キッチンのシンク、窓1枚など……。

小さな範囲でも、気になっていた場所がひとつきれいになるだけで、その空間の雰囲気が大きく変わります。今年の大掃除は、まずはどこか1か所だけで構いません。 これならできそう！と思う場所から実践してみてくださいね。

最後に、大掃除のやる気スイッチが入った方へ、掃除場所と使用する洗剤をまとめた【大掃除チェックリスト】をご用意しました。

もちろん、すべてを完璧にこなす必要はありません。不要な項目は省き、必要に応じて書き足しながら、それぞれの暮らしに合った無理のないペースでご活用ください」

まずは10分、気になる場所から始めてみよう。小さな場所だとしてもきれいになれば満足感が生まれるのではないだろうか。その小さな達成感の積み重ねが日常のルーティンになれば、新しい年は“いつも”きれいな家で過ごすことができるかもしれない。

たった5種類の洗剤だけでいいなんて…大掃除は短時間で終わる！その秘密は洗剤の使い分け